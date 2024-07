CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PER SOULÈ GIOCO DI NERVI!

La prima scelta per il calciomercato della Roma al momento è sempre Matias Soulé. L’argentino è stato richiesto direttamente da De Rossi, che nei giorni scorsi ha avuto un contatto diretto con il giocatore. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Matias ha espresso il suo sì all’opzione giallorossa, sentendosi onorato della chiamata e in attesa che la Roma trovi un accordo con la Juventus. Novità importanti potrebbero arrivare nei prossimi giorni, poiché la Roma ha aumentato l’offerta a 25 milioni di euro più 4 milioni di bonus, avvicinandosi così alla richiesta iniziale di 30 milioni di euro da parte di Giuntoli.

La Juventus, secondo i rumors di calciomercato di Sky, ha ricevuto la proposta ma ha risposto negativamente, insistendo sui 30 milioni di euro e respingendo l’offerta della Roma, chiedendo un nuovo rilancio. Soulé ha scelto la Roma, con cui ha trovato un accordo: un contratto fino al 2029 con un salario di poco più di 2 milioni di euro più bonus a stagione. De Rossi è convinto che gli 11 gol e 3 assist realizzati nella scorsa stagione con la maglia del Frosinone possano essere ulteriormente migliorati nella Capitale.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DAHL AI DETTAGLI

Per il calciomercato della Roma nelle ultime ore ci sono stati importanti sviluppi riguardanti un obiettivo seguito da settimane dal nuovo direttore sportivo Ghisolfi: Samuel Dahl del Djurgardens per la fascia sinistra. L’esterno classe 2003, che De Rossi considera una promettente alternativa al titolare Angelino, dopo l’addio di Spinazzola, è al centro delle attenzioni della Roma.

All’inizio del mese, la Roma aveva presentato un’offerta di calciomercato pari a circa 3,5 milioni di euro per assicurarsi Dahl, conteso anche da Dinamo Zagabria e Istanbul Basaksehir. Tuttavia, il Djurgardens aveva ritenuto la cifra troppo bassa e aveva respinto la proposta, spingendo la società giallorossa a riflettere. Secondo le ultime voci di calciomercato in casa Roma, queste riflessioni hanno portato a un rilancio fino a 5 milioni per il cartellino, avvicinando sensibilmente le parti e rendendo possibile la chiusura dell’operazione ormai nelle prossime ore.