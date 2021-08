CALCIOMERCATO ROMA/ Nzonzi e Pastore in uscita, Mourinho: “Pellegrini rinnova subito”

CALCIOMERCATO ROMA, MOURINHO E IL RINNOVO DI PELLEGRINI

In casa Roma si lavora non solo sugli ultimi movimenti in entrata ed in uscita per questi giorni finali della sessione di calciomercato estivo. I giallorossi devono anche pensare ai rinnovi di contratto, in particolare quello del suo capitano Lorenzo Pellegrini del quale ha parlato anche l’allenatore José Mourinho a Sky Sport a margine della sfida interna vinta contro il Trabzonspor: “Si vede che dal punto di vista fisico Abraham non è come noi ma tutti hanno capito la qualità ma non solo, anche la mentalità, perché nei suoi ultimi minuti in campo fa un grande ripiegamento difensivo. Shomurodov lo stesso: entra e aiuta la squadra ed è un peccato che non ho fatto giocare Borja perché anche lui in questo momento merita di giocare. Pellegrini deve firmare il suo contratto domani. Il club è fantastico con lui e viceversa. Sicuro va a firmare subito il rinnovo. Se va in Nazionale firma quando torna sennò subito. Noi siamo felici di lui.” Stando alle indiscrezioni più recenti le parti non sarebbero poi così vicine alla nuova firma che legherà Pellegrini oltre il giugno del 2022, momento in cui scadrà il contratto attualmente vigente ma la sensazione è che l’intesa possa essere trovata quando avverrà il nuovo incontro fra dirigenti, calciatore e procuratori.

CALCIOMERCATO ROMA, PASTORE E NZONZI IN USCITA

Nell’ottica di migliorare l’organico a disposizione di mister Mourinho la Roma è alle prese con le cessioni dei calciatori in esubero ancora presenti in rosa in quest’ultima parte della finestra di calciomercato. In questo elenco figura senz’altro il nome di Javier Pastore, trentaduenne argentino legato ai giallorossi fino al giugno del 2023 e che, stando alle indiscrezioni provenienti dal giornalista Nicolò Schira, sarebbe desideroso di ricevere una buonuscita per rescindere il suo contratto. L’ex PSG avrebbe chiesto 4 milioni di euro per concludere il rapporto con la Roma ed in queste ore il suo agente Marcelo Simonian dovrebbe incontrare i rappresentati del club capitolino a Milano presso l’Hotel Principe di Savoia. In attesa di capire quale potrà essere il futuro di Pastore, intanto gli inglesi del Watford avrebbero sondato il terreno per Steven Nzonzi, come rivelato dal giornalista Gianluigi Longari. Dopo aver respito la corte di club francesi e del Qatar, il centrocampista francese potrebbe ora prendere la strada della Premier League.

