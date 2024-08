CALCIOMERCATO ROMA NEWS:MISTERO DYBALA!

Per il calciomercato della Roma il Ferragosto è stato particolarmente teso. In città cresce l’ansia per un possibile addio di Dybala, e nella notte è comparsa una scritta inequivocabile fuori da Trigoria: “Paulo non si vende“. La Joya non ha ancora deciso se accettare la ricca offerta dell’Al-Qadsiah. Il club saudita attende una risposta, mentre la Roma aspetta una proposta ufficiale. Da Trigoria smentiscono con decisione le voci di un’offerta di 18 milioni di euro per l’argentino, ma la squadra saudita vuole prima il sì definitivo di Dybala.

Dybala non ha ancora accettato il trasferimento in Arabia Saudita. La Joya aveva già rifiutato l’offerta durante il ritiro inglese, ma dopo essere stato escluso dall’amichevole contro l’Everton, si è sentito meno coinvolto nel progetto. La decisione definitiva sarà presa nei prossimi giorni, ma c’è un nuovo elemento da considerare: la moglie, Oriana Sabatini, è riluttante all’idea del trasferimento, temendo che possa ostacolare la sua carriera, e preferirebbe rimanere a Roma. Un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: KUMBULLA TROVA SISTEMAZIONE

Il calciomercato della Roma sta intanto definendo la destinazione di un esubero importante nello scacchiere delle trattative giallorosse: Marash Kumbulla è infatti ormai vicino al trasferimento all’Espanyol. Il difensore, che alla Roma non è mai riuscito a imporsi come titolare a causa di frequenti problemi fisici, si trasferisce in prestito al club catalano, recentemente promosso in Liga, per cercare maggiore continuità.

Acquistato dalla Roma per una cifra considerevole negli ultimi anni (13,5 milioni di euro più 3,5 di bonus, oltre ai prestiti di Cetin, Cancellieri e Diaby al Verona), Kumbulla aveva brillato come una delle rivelazioni dell’Hellas Verona di Juric nella stagione 2019-2020, squadra in cui militavano anche Dimarco e Amrabat. All’Espanyol Kumbulla cerca riscatto dopo una stagione difficile, in cui è stato sfortunato protagonista della retrocessione del Sassuolo.

