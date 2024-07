Calciomercato Juventus news/ Sondaggio per Abraham della Roma. Visite mediche di Thuram? (6 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PRONTE LE VISITE MEDICHE PER KHEPHREN THURAM

Ormai prossimo all’ufficialità l’acquisto di Khephren Thuram che passerà dal Nizza alla Juventus e sarà il terzo colpo dell’estate di Cristiano Giuntoli che è ad un passo da completare il centrocampo a disposizione di Thiago Motta già a partire dal ritiro pre stagionale che inizierà il 10 luglio. Thuram arriverà alla Juventus nei prossimi giorni con le visite mediche previste tra lunedì e martedì per quello che sarà il secondo Thuram della storia a vestire la maglia bianconera dopo la fortunata avventura del padre Lilian. Il classe 2001 sarà il terzo acquisto del calciomercato Juventus dopo Michele Di Gregorio e Douglas Luiz e andrà ad inserire intensità e forza fisica all’interno di un centrocampo che è rimasto carente per troppi anni. Per affrettare i tempi, inoltre, la Juventus si è opposta alla convocazione del calciatore per le Olimpiadi di Parigi cogliendo l’amarezza del c.t. Thierry Henry e provando a velocizzare i tempi di inserimento all’interno del contesto del calcio italiano.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, GIUNTOLI CI PROVA PER TAMMY ABRAHAM DELLA ROMA

Oltre alle già note trattative per Koopmeiners e Sancho, il calciomercato Juventus si muove ancora anche alla ricerca di un’alternativa in attacco che possa coprire le spalle a Vlahovic e coprire anche la condizione fisica ancora precaria di Milik. Giuntoli, secondo La Gazzetta dello Sport, ha chiesto informazioni alla Roma per Tammy Abraham con l’attaccante inglese che arriva da un brutto infortunio che lo ha tenuto fuori praticamente tutta la stagione e vuole provare a ritornare ai livelli mostrati nel calcio italiano. Quello di Abraham è un nome di calciomercato molto interessante per una rosa come quella della Juventus che andrebbe ad inserire velocità e fisicità in un attacco a cui queste due qualità mancano anche se, per il momento, si parla solo di interessamento e nulla di più.











