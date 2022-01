CALCIOMERCATO ROMA/ Olsen verso l’Aston Villa, preso il baby Surricchio

La dirigenza della Roma ha dimostrato di essere molto attiva in questa sessione di calciomercato invernale e le manovre dei giallorossi non sembrano essere affatto terminate. Nell’organico a disposizione di mister Mourinho sono presenti alcuni elementi in esubero, ovvero non rientranti nei piani dell’allenatore e della società sin dalla scorsa estate, finendo così ai margini dell’organico e spingendo ora per trovare una nuova sistemazione altrove così da poter giocare con continuità.

Esteves alla Roma?/ Calciomercato: possibile l'arrivo di un altro giocatore dal Porto

Chi non è stato ritenuto indispensabile per il progetto romanista è il portiere Robin Olsen, in prestito dall’inizio dell’anno allo Sheffield United. Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti, l’estremo difensore svedese starebbe per cambiare maglia trasferendosi a titolo temporaneo fino a giugno all’Aston Villa. La squadra allenata da Steven Gerrard è pronta ad abbracciarlo avendo già trovato l’intesa con lo stesso calciatore.

Calciomercato Roma/ Oliveira: "Voglio dimostrare il mio valore non solo in partita"

CALCIOMERCATO ROMA: LE MANOVRE DEI GIALLOROSSI

Sfruttando questa finestra di calciomercato la Roma ha da poco messo a segno un altro importante colpo per il futuro. Come spiegato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com e come aveva anticipato lo stesso direttore sportivo degli abruzzesi, i giallorossi si sono aggiudicati il quindicenne Jacopo Surricchio dal Teramo. Il centrocampista classe 2006 compirà gli anni il prossimo 17 gennaio ed arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Roma/ Reynolds verso l'Anderlecht, il punto su Fazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA