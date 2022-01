CALCIOMERCATO ROMA/ Piace Ndombele, Salernitana ancora su Fazio

La Roma è una delle società che si sta muovendo di più in questa finestra di calciomercato invernale. Il direttore Tiago Pinto ha infatti completato due acquisti importanti e le mosse in entrata potrebbero non essere concluse se riuscirà a piazzare tre calciatori che non stanno trovando spazio con mister Mourinho. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Tanguy Ndombelé, di proprietà del Tottenham ed accostato anche alla Juventus.

Al fine di potersi aggiudicare Ndombele i capitolini dovranno però essere certi delle partenze di Darboe, Diawara, seguito dal Valencia dove potrebbe andare una volta conclusa la Coppa d’Africa, ed anche Veretout. Quest’ultimo è reduce da una prestazione decisamente sotto tono in Coppa Italia ed in caso di offerta all’altezza la Roma non esiterà dal salutarlo.

CALCIOMERCATO ROMA: LE MANOVRE DEI GIALLOROSSI

I dirigenti della Roma stanno dunque cercando di sfoltire la rosa cedendo qualche esubero in questi giorni di calciomercato. In cima a questo elenco pare esserci ormai da diverso tempo il nome di Federico Fazio, difensore che ha più volte rifiutato diversi soluzioni preferendo rimanere nella Capitale. Stando a quanto riferito da calciomercato.it, nonostante l’idea di continuare a restare alla Roma senza giocare fino al termine del contratto, ovvero giugno 2022, per Fazio potrebbero riaprirsi le porte della Salernitana che lo aveva già cercato prima di abbracciare il nuovo direttore Walter Sabatini.

