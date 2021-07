CALCIOMERCATO ROMA/ Problemi per Xhaka, ecco Delaney! Via qualche esubero

CALCIOMERCATO ROMA, NIENTE XHAKA? ECCO DELANEY

La Roma è impegnata da diverse settimane nella ricerca di un nuovo importante centrocampista per questa sessione di calciomercato estivo, ovvero Granit Xhaka di proprietà dell’Arsenal. Lo svizzero ha il contratto in scadenza coi londinesi tra un anno, ovvero nel giugno del 2022, e le indiscrezioni sembravano vederlo vicino al trasferimento nella Capitale anche per suo stesso desiderio espresso anche nei confronti dei Gunners. Tuttavia, stando a quanto riferito da theathletic.com, ora l’Arsenal starebbe spingendo per prolungare il rapporto con il suo calciatore ed i giallorossi pensano dunque ad un’alternativa valida per il centrocampo. Come riportato da Mike McGrath, mister Mourinho avrebbe suggerito a Tiago Pinto il nome di Thomas Delaney, di proprietà del Borussia Dortmund. Nella passata stagione Delaney è riuscito a collezionare una rete e cinque assist vincenti per i compagni in 34 apparizioni complessive con la maglia del BVB. Tutto da rifare quindi per la Roma che dopo aver inseguito un profilo di primo livello sul panorama internazionale potrebbe virare su un altro elemento interessante classe 1991.

CALCIOMERCATO ROMA, ESUBERI IN USCITA

In casa Roma è stato ben chiaro fin dal primo giorno di ritiro quali giocatori avrebbero dovuto lasciare la Capitale entro la chiusura del calciomercato. I dirigenti capitolini si stanno muovendo in questo senso e nelle scorse ore hanno ad esempio completato ufficialmente il trasferimento dell’attaccante diciannovenne Ludovico D’Orazio alla Spal a titolo definitivo, come si legge sull’account twitter del club: “Ludovico D’Orazio ceduto a titolo definitivo alla Spal. In bocca al lupo per il futuro!” Un altro attaccante della Roma pronto ad accasarsi altrove è il ventiduenne Mirko Antonucci che stando a quanto rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà sarebbe in procinto di trasferirsi al Cittadella. Infine, secondo le indiscrezioni provenienti dalla redazione di romapress.net, la Roma avrebbe respinto le proposte ricevute per lo statunitense Bryan Reynolds. Arrivato nel mercato di gennaio dall’FC Dallas, per il terzino si sarebbero fatte avanti due società del campionato belga, una neopromossa in Premier League ed anche il Venezia, appena promosso in Serie A, ma i capitolini non avrebbero dato il via libera per questo trasferimento.

