CALCIOMERCATO ROMA/ Rescissione per Fazio, piace l’olandese Kasius

CALCIOMERCATO ROMA: FAZIO HA RESCISSO IL SUO CONTRATTO

Si è finalmente concluso il tormentone di calciomercato relativo alla permanenza di Federico Fazio alla Roma. Il difensore centrale, sotto contratto fino al giugno del 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, era stato messo ai margini della squadra sin dalla passata estate quando aveva intentato causa nei confronti della società pretendendo il pagamento dell’intero stipendio più un indennizzo da 2 milioni di euro pur avendo ricevuto diverse proposte, tutte rifiutate compresa quella del Cadice.

All’ex genoano è stato anche consegnato un programma di lavoro da svolgere a Trigoria ma nella giornata di ieri l’esperienza del trentaquattrenne Fazio alla Roma si è conclusa con la rescissione consensuale del contratto. Il calciatore ha rinunciato pure alla causa legale intentata ed ora starebbe trattando per essere tesserato dalla Salernitana, club a cui era stato accostato con una certa insistenza in questi giorni.

CALCIOMERCATO ROMA: LE MANOVRE DEI GIALLOROSSI

La dirigenza della Roma si sta muovendo parecchio in questa sessione di calciomercato invernale ed i movimenti sia in entrata che in uscita potrebbero non essere finiti qui. Secondo quanto rivelato da Tele Radio Stereo, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Denso Kasius, diciannovenne di proprietà dell’Utrecht, con cui ha un contratto fino al giugno del 2024, ed ora in prestito al Volendam fino al termine della stagione. Per il terzino destro, valutato non meno di 5 milioni di euro, si segnala tuttavia la concorrenza in Italia del Bologna ed all’estero del Borussia Dortmund.

