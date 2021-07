Shomurodov alla Roma?/ Calciomercato news, Pinto ad un passo dall’uzbeko del Genoa

CALCIOMERCATO NEWS, SHOMURODOV ALLA ROMA PER L’ATTACCO

La Roma è alla ricerca di un nuovo atteccante da poter alternare a Dzeko e Mayoral nel corso della stagione in questi mesi di calciomercato estivo. I profili non mancano per i giallorossi ma le indiscrezioni delle ultime ore raccontano del forte interesse espresso nei confronti di Eldor Shomurudov, di proprietà del Genoa. Ventiseienne uzbeko con il contratto in scadenza nel giugno del 2024 ed accostato nelle scorse settimane anche alla Juventus, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com Shomurodov sarebbe ormai ad un passo dal trasferimento nella Capitale con i liguri ed i capitolini che avrebbero trovato l’intesa sulle cifre e la formula dell’operazione: al Genoa andranno 17,5 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus oltre al 10% del ricavato dalla futura rivendita. Il calciatore sarebbe gradito al nuovo allenatore José Mourinho che lo aveva incontrato nel 2019 come si può vedere in un post pubblicato dallo stesso Shomurodov sul suo profilo Instagram.

CALCIOMERCATO ROMA/ Problemi per Xhaka, ecco Delaney! Via qualche esubero

CALCIOMERCATO NEWS, NIENTE CONTROPARTITE

Le chances di vedere Shomurodov alla Roma dovrebbero dunque farsi sempre di più concrete con il passare dei giorni. Per aggiudicarsi l’uzbeko, che potrebbe essere nella Capitale già lunedì, i giallorossi non hanno però voluto rinunciare a Riccardo Bove, il quale era stato richiesto come contropartita tecnica dal Genoa secondo quanto rivelato dalla redazione di calciomercato.com. Lo scorso anno Shomurodov ha saputo collezionare 9 reti e 3 assist in 41 apparizioni totali fra campionati e coppe varie.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ROMA/ Rinnovo vicino per Pellegrini, in attacco Shomurodov e AzmounCalciomercato Roma/ Si complica la cessione di Olsen, il Lille pensa a Mandanda

© RIPRODUZIONE RISERVATA