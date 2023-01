CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Ecco Nicolussi Caviglia, Nicola: “Qualcuno partirà”

Calciomercato Salernitana news, le parole di mister Nicola alla vigilia

Il campionato sta per ricominciare in questo gennaio di calciomercato e diversi allenatori hanno parlato alla vigilia della ripresa compreso Davide Nicola, tecnico della Salernitana. La guida dei salernitana ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa spiegando: “Sambia è pronto. E’ un ragazzo fantastico. Non ha saltato un allenamento, si impegna, dà il massimo. Non ho Mazzocchi e Candreva, hanno performato tanto e per questo hanno giocato più degli altri. Chiunque lavora per la Salernitana prepara sè stesso per sfruttare il momento, noi tutti facciamo il tifo per lui. Non ha giocato molte partite, ora tocca a lui.”

Nicola ha anche aggiunto: “Ho detto al direttore sportivo che occorre prendere un giocatore che crei la giusta competizione con Bohinen a centrocampo. Maggiore è stato impiegato da play per emergenza, ma è una mezzala e io devo mettere i calciatori nei ruoli più congeniali alle loro caratteristiche. A me ora interessa la partita di domani. Gli interpreti ci sono, i cambi saranno all’altezza. Non ho preclusioni nei confronti di nessuno e mi confronto di continuo con il direttore sportivo.”

In uscita dalla Salernitana ci potrebbe essere Bonazzoli, di cui ha parlato proprio Nicola spiegando: “Federico si è allenato bene, non ha perso un giorno d’allenamento. Sono soddisfatto del lavoro di tutti. Quanto al mercato, è arrivato Ochoa e il suo sorriso è coinvolgente. La sua personalità potrà far bene. Il mercato è lungo, senza dubbio arriveranno altri giocatori e altri andranno via. E’ competenza del direttore e del presidente, ovviamente io dò le mie indicazioni partecipando alla condivisione di potenziali obiettivi per completare questa squadra. Quando non sono d’accordo dico quello che penso, il confronto è fondamentale. E’ gratificante che i nostri calciatori piacciano ad altre squadre, evidentemente non guido degli sprovveduti. Se io fossi un tifoso della Salernitana sarei attento all’atteggiamento e non all’errore tecnico-tattico. Sotto questo aspetto tutti sono stati all’altezza. Non è escluso che faremo valutazioni su chi non ha avuto la possibilità di performare. Con l’infortunio di Mazzocchi è chiaro serva un esterno destro e credo che arriverà.”

Nel frattempo i granata stanno definendo con la Juventus l’arrivo in prestito del talentuoso classe 2000 Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista ventiduenne che ha vissuto la prima parte della stagione in forze al Sudtirol, in Serie B, sempre a titolo temporaneo visto che la Vecchia Signora vuole puntare a lungo su di lui.











