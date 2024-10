DIRETTA PALERMO SALERNITANA (RISULTATO 0-1): FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Palermo e Salernitana sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 1. I minuti scorrono sul cronometro e i padroni di casa allenati da mister Dionisi sprecano una grossa chance per raddoppiare calciando largo con Segre al 26′ da posizione molto più che favorevole. Fino a questo momento il direttore di gara Federico Dionisi di L’Aquila ha ammonito Segre al 35′ da una parte, Soriano al 19′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA PALERMO SALERNITANA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Palermo Salernitana sarà un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi della squadra siciliana e di quella campana che potranno seguirla nel caso in cui possiedano un abbonamento a DAZN, la piattaforma che quest’anno trasmette in esclusiva tutte le partite del campionato di Serie B 2024/2025. La visione sarà dunque disponibile tramite streaming e l’apposita applicazione mentre non verrà trasmessa su Sky attraverso i canali DAZN 1 e 2.

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Sicilia la partita tra Palermo e Salernitana è cominciata da poco ppiù di una ventina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati dal tecnico Martusciello partono bene e riescono a passare in vantaggio verso il 21′ grazie alla rete messa a segno da Tello, autore di un tiro-cross vincente mal calcolato dal portiere Desplanches. Intanto l’arbitro ha ammonito Soriano al 19′ tra i calciatori della Salernitana. Ecco le formazioni ufficiali: PALERMO (4-3-3) – Desplanches; Diakitè, Baniya, Nikolaou, Lund; Segre, Gomes, Ranocchia; Le Douaron, Brunori, Di Mariano. All.: Dionisi. SALERNITANA (4-3-3) – Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Soriano, Amatucci, Tello; Verde, Simy, Braaf. All.: Martusciello. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA

Un intrigante match della ottava giornata di Serie B sarà sicuramente la diretta Palermo Salernitana che inizia infatti fra pochissimo allo stadio Renzo Barbera. I rosanero siciliani padroni di casa hanno numeri sicuramente positivi, ma forse non hanno ancora ingranato del tutto in rapporto alle ambizioni: tre vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte hanno portato 11 punti in classifica, con otto gol segnati e sei subiti ma soprattutto un trend in crescita, che il Palermo è chiamato a confermare anche oggi pomeriggio.

Il discorso si fa un po’ più complicato nel caso della Salernitana, che è scesa dalla Serie A ma sta facendo più fatica del previsto ad adattarsi al campionato cadetto: due vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte per 8 punti in classifica non sono al momento un ruolino di marcia sufficiente per coltivare sogni di gloria. Adesso però i numeri assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Palermo Salernitana comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PALERMO SALERNITANA, I ROSANERO NON SI VOGLIONO FERMARE

Il weekend di campionato garantirà un match di primissimo livello tra due delle squadre più rappresentative del Sud Italia con la diretta Palermo Salernitana, match in programma domenica 6 ottobre alle ore 15 presso lo stadio Renzo Barbera. Nonostante gli appena tre punti di distacco in classifica, la situazione di Palermo e Salernitana risulta abbastanza diversa se esaminata nello specifico. I rosanero non erano partiti bene in questa stagione ma sono stati capaci di crescere gara dopo gara conquistando una serie di risultati utili consecutivi spezzati solo dalla cinquina rimediata dal Napoli, squadra di categoria superiore, in Coppa Italia. Ora mister Dionisi cerca di proseguire la corsa alla Serie A con i suoi potendo contare su diversi elementi da alternare tra loro.

I campani hanno invece perso un po’ di lucidità proprio dopo una partenza promettente patendo però qualche pareggio e sconfitta di troppo con il passare delle settimane. Mister Martusciello ha dovuto pure fare i conti con delle defezioni che non gli hanno permesso di schierare sempre l’undici migliore e la trasferta siciliana potrebbe essere l’occasione giusta per rivedere qualcuno e soprattutto tentare di rilanciarsi.

PALERMO SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida del Barbera per la diretta Palermo Salernitana potrebbe essere il momento ideale per rivedere Kallon con la maglia dei campani. Il calciatore dovrebbe tornare a disposizione di mister Martusciello secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore mentre non sarà sicuramente della partita Tongya mentre rimangono da valutare giornalmente le condizioni di Braaf e Dalmonte. Sempre pensando alle probabili formazioni, si dovrebbe trattare sempre di un 4-3-3 per i granata.

Per quanto riguarda i rosanero, il tecnico Dionisi si affiderà nuovamente al 4-2-3-1 che ha portato ai suoi anche il successo nell’ultima giornata sul campo del Sudtirol. Resta in ogni caso ancora da capire se l’allenatore deciderà di schierare ancora Henry oppure se tornare ad affidarsi a Brunori come unica punta del suo reparto avanzato così come non è da escludere il ritorno dal primo minuto di Insigne, magari al posto dell’altro francese Le Douaron.

PALERMO SALERNITANA, LE QUOTE

La diretta Palermo Salernitana sembra avere praticamente un unico risultato a disposizione se si provano ad analizzare i pronostici forniti dalle principali agenzie di scommesse sportive. Secondo quanto offerto infatti da Snai, la vittoria del Palermo è quotata a solo 1.95 indicando come improbabile invece un successo della Salernitana, quotato a 3.85, così come la possibilità che maturi un pareggio, dato infine a 3.40. Anche Bwin, ad esempio, paga l’1 a 1.95 e valuta invece il pari a 3.50 così come il 2 a 3.70.