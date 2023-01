CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Ufficiale l’esonero di Nicola, i nomi per sostituirlo

Calciomercato Salernitana news, ufficiale l’esonero di Davide Nicola

Il calciomercato regala sempre qualche sorpresa ed in questo lunedì di gennaio è arrivata in maniera un po’ inaspettata la notizia riguardante l’esonero di Davide Nicola da allenatore della Salernitana. L’annuncio ufficiale è arrivato tramite lo stesso club campano tramite un comunicato emesso sul sito web della società in cui si può leggere: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.”

DIRETTA/ Atalanta Salernitana (risultato finale 8-2): Dea show, che goleada!

Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, adesso la Salernitana starebbe valutando chi potrebbe sostituire Nicola in panchina ed i nomi più caldi sembrano essere quelli di Roberto D’Aversa, recentemnte accostato alla Cremonese che ha seguito nella sfida contro il Verona, e di Eusebio Di Francesco, rimasto fermo dopo essere stato esonerato proprio dal Verona nel 2021. In corsa pure Iachini e Semplici.

CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Karsdorp lontano, Agudelo-Botheim: scambio possibile

Calciomercato Salernitana news, anche De Sanctis rischierebbe il posto

Secondo quanto riportato da Tuttosalernitana.com, in casa Salernitana potrebbero avvenire diversi cambiamenti in questi giorni di calciomercato. Detto di mister Nicola, anche il posto del direttore sportivo Morgan De Sanctis sarebbe a rischio, con il presidente Danilo Iervolino che sta effettuando diverse valutazioni nelle ultime ore. Al posto dell’ex portiere non dovrebbe in ogni caso Walter Sabatini, come da lui stesso smentito recentemente.

Calciomercato Salernitana news, doppio scambio con il Verona

Tornando al calcio giocato, alla Salernitana potrebbero arrivare due nuovi giocatori entro la fine del calciomercato invernale. I campani starebbero infatti trattando con il Verona per aggiudicarsi sia Verdi che Henry mentre ai gialloblu andrebbero in cambio sia Valencia che Botheim. Da capire ora quali saranno le indicazioni al riguardo da parte del nuovo allenatore ancora da annunciare.

CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Asse col Verona, Nicola: "Mi fido del direttore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA