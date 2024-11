DIRETTA SASSUOLO SALERNITANA, TESTA A TESTA

Avvicinandoci alla diretta Sassuolo Salernitana, possiamo naturalmente osservare che i precedenti non mancano per questa partita, anche molto recenti. In particolare, emiliani e campani erano sei insieme in Serie A nelle ultime tre stagioni, con un bilancio di due vittorie per il Sassuolo, tre pareggi e un solo successo per la Salernitana nelle sei partite giocate prima della retrocessione che le ha accomunate alla fine del campionato scorso. In particolare, nello sfortunato 2023-2024 ci sono stati due pareggi per 2-2, tanti gol ma pochi punti che non hanno cambiato la stagione di neroverdi e granata.

Diretta Bologna Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: derby emiliano (23 novembre 2024)

Vogliamo citare anche il 2022-2023, perché ci aveva regalato invece due vittorie di segno opposto ed entrambe molto nette: 5-0 per il Sassuolo in Emilia e 3-0 per la Salernitana in Campania. Parlando invece dei precedenti nel campionato di Serie B, essi sono solamente quattro in tutta la storia e vedono un vantaggio del Sassuolo con tre vittorie a fronte di un successo della Salernitana, mentre nel campionato cadetto ancora mancano i pareggi fra queste due società. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video Salernitana Bari (0-2)/ Gol e highlights: ci pensa Lasagna! (Serie B, 10 novembre 2024)

DIRETTA SASSUOLO SALERNITANA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere anche la diretta Sassuolo Salernitana sarà necessario un abbonamento a DAZN che trasmetterà in esclusiva la Serie B. Potrete anche seguire questa partita con la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le migliori azioni e le emozioni di questa sfida che ha il sapore della Serie A.

COLANTUONO DEBUTTA

La diretta Sassuolo Salernitana scenderà in campo alle 15,00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia in una partita che varrà per la quattordicesima giornata. Di fronte ci saranno due squadre che sono retrocesse dall’ultima Serie A ma stanno affrontando il campionato in modi completamente opposti.

DIRETTA/ Salernitana Bari (risultato finale 0-2): Njoh non riesce ad accorciare! (Serie B, 10 novembre 2024)

Vola il Sassuolo di Fabio Grosso che si trova al secondo posto e, con una sconfitta del Pisa, potrebbe riuscire anche a mettersi in testa in questa giornata. Malissimo la Salernitana che ha esonerato Martusciello dopo lo 0 a 2 subito contro il Bari e vedrà l’esordio di Colantuono in questa stagione.

SASSUOLO SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tuffiamoci nel prepartita andando a vedere quali sono le probabili formazioni di questo match. Squadra che vince non si cambia per Fabio Grosso che riproporrà il suo 4-2-3-1 con Berardi, Thorstvedt e Laurienté sulla trequarti a supporto di Mulattieri. Obiang e Boloca agiranno in mediana davanti ad un Muharemovic in grandissima forma.

Tutto ancora da capire in casa Salernitana con Colantuono che dovrebbe portare la sua difesa a tre ai campani pronti a riadattarsi. Ruggeri, Ferrari e Bronn dovrebbero formare il trio difensivo con Njoh e Ghiglione sugli esterni. Simy e Wlodarczyk dovrebbero giocare in attacco con un tridente che potrebbe essere completato da uno tra Soriano e Kallon.

SASSUOLO SALERNITANA, LE QUOTE

Approfondiamo anche il discorso relativo alle quote della diretta Sassuolo Salernitana usando le proposte di Sisal. I neroverdi sono dati a 1,70 contro il 4,75 per i campani che stanno attraversando un momento complicato e vedono anche il pareggio X a 3,75.