CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS/ Verre saluta di nuovo, niente da fare per Rugani

Calciomercato Sampdoria news, Valerio Verre ad un passo dal Palermo

La sessione invernale di calciomercato attualmente in corso si sta rivelando abbastanza complicata per la Sampdoria, in linea con la stagione che sta vivendo la società se si pensa alle difficoltà incontrate in campionato ed a livello societario. Intervenuto dopo il ko di Firenze in Coppa Italia, mister Dejan Stankovic ha dichiarato: “Cerco di dare me stesso, se ho aspettative le tengo per me. Non mi piango addosso, non ho una giusta risposta perché dipende da tante cose. Mi piacerebbe avere un po’ più di scelta e dare a qualcuno riposo. Non dipende da me”.

Aspettando di capire quali potranno essere i nuovi innesti su cui il serbo potrà o meno contare, i blucerchiati stanno completando la cessione di Valerio Verre al Palermo. In procinto di salutare Genova per la terza volta in carriera, stando a Sky Sport il ventinovenne Verre dovrebbe trasferirsi in Sicilia con la formula del prestito con diritto di riscatto. I rosanero, come invece inizialmente si ipotizzava, non dovranno dunque riscattarlo obbligatoriamente in caso di promozione in Serie A.

Calciomercato Sampdoria news, le parole dell’agente di Rugani

Chi non dovrebbe approdare alla Sampdoria in questa finestra di calciomercato è Daniele Rugani della Juventus. Dopo le parole dello stesso giocatore, il suo procuratore Davide Torchia ha chiarito ulteriormente la situazione dell’assistito a CN24 Live su CalcioNapoli24: “Rugani? Allegri sa bene che può contare su di lui, quando ne ha bisogno. Non è facile esserlo sempre, serve allenarsi anche mentalmente come se dovessi sempre giocare. Per recuperarlo non deve giocare 4 gare di seguito, è giocatore importante e tutte le partite contano tre punti. Per il Napoli rientrerà Bremer e non dovrebbe cominciare dall’inizio ma vedremo a gara in corso. Non prendere gol è sempre difficile ma hanno trovato compattezza di squadra. Non giocare troppo a campo scoperto aiuta, lasciarlo crea problemi a tutti”.

L’agente ha proseguito spiegando: “Cessione a gennaio? Non si muove, il club ha piacere a tenerlo nonostante le richieste che ha avuto. In passato è stato vicino al Napoli, c’era stato un interesse. Visto come è andata, nessuno dei due, Napoli e Rugani, hanno fatto una scelta sbagliata. Poteva ritrovare Sarri dopo l’Empoli ma anche quando Sarri andò al Chelsea c’era stato qualcosa. Quando è arrivato alla Juve, ha avuto un po’ di problemi di spazio visto chi aveva davanti”.











