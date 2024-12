DIRETTA SAMPDORIA MILAN PRIMAVERA, SEDICI PUNTI DI DISTACCO

Una partita che sulla carta sembra non avere storia. La diretta Sampdoria Milan Primavera si giocherà sabato 7 dicembre 2024 alle ore 13:00 e vedrà i blucerchiati davanti ad una sfida quasi impossibile con i rossoneri. I blucerchiati arrivano da un periodo nero con otto partite perse consecutivamente contro Inter, Cremonese, Fiorentina, Lazio, Bologna, Udinese, Juventus e infine Verona. L’ultima e unica vittoria è stata quella a Cesena per 2-1.

Il Milan, seppur ovviamente con le dovute proporzioni, non se la sta vivendo meglio avendo perso le ultime due gare senza segnare contro Lecce per 2-0 e Roma per 3-0. Prima c’era però stato un filotto di tre successi contro Fiorentina, Verona e Cagliari.

DOVE VEDERE IN TV DIRETTA SAMPDORIA MILAN PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Sampdoria Milan in tv, dovrete collegarvi all’ora del match sul canale Sportitalia, 60 del digitale terrestre. Se invece preferite la diretta Sampdoria Milan streaming, la soluzione è semplice ovvero sito web o applicazione sempre di Sportitalia.

LE PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN PRIMAVERA

Qui invece daremo uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni della diretta Sampdoria Milan Primavera. La squadra di casa giocherà con il modulo 4-2-3-1. In porta Scardigno, retroguardia composta da Papasergio, Malanca, Ovalle Santos e D’Amore. In mediana Boiro Balde e Patrignani con Bjorkman, Casalino e Ofoma più Bacic punta.

Il Milan replica con l’assetto tattico 4-3-3 classico. Tra i pali Longoni, protetto qualche metro più avanti da Bakoune, Parmiggiani, Dutu e Perera. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Liberali, Sala e Comotto con in attacco Ossola, Scotti e Bonomi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SAMPDORIA MILAN PRIMAVERA

Andiamo ora infine a considerare le quote per le scommesse Sampdoria Milan Primavera, in modo da farci un’idea su chi parte favorita. Sulla carta dovrebbe vincere la squadra ospite, dato che è offerta a 1.70 contro i 3.95 pro-Samp e i 3.85 del pareggio.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol, è offerto a 1.44 rispetto ai 2.55 dell’Under alla stessa soglia. Gol e No Gol a 1.47 e 2.45.