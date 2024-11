DIRETTA SAMPDORIA CATANZARO: I TESTA A TESTA

Prima di immergerci nella diretta di Sampdoria Catanzaro, cerchiamo di tornare indietro nel tempo per capire da un punto di vista storico chi ha il favore o meno del pronostico. Se siete nostri lettori abituali lo avrete già capito: in questo aggiornamento vi proporremmo la nostra solita rubrica sui testa a testa sui precedenti delle due squadre. Questa rivalità però si svolse anche in Serie A, perciò cominciamo parlando di questa porzione: abbiamo sei partite disputate nella massima serie italiana, queste sfide si dividono in maniera equa con due vittorie per i blucerchiati, due pareggi e infine due vittorie per i calabresi.

Diretta Verona Sampdoria Primavera/ Dove vederla in streaming video: veneti favoriti (30 novembre 2024)

Queste partite però sono abbastanza datate, perché spostandoci in Serie B abbiamo invece due partite risalenti alla scorsa stagione dove invece il computo si divide con una vittoria della Samp, poi una per il Catanzaro. La rivalità quindi è in perfetto quilibrio, andiamo a vedere nel prossimo aggiornamento chi delle due invece può avere o meno il favore delle statistiche dalla propria parte. La diretta di Sampdoria Catanzaro sta entrando nel vivo! (agg. Gianmarco Mannara)

Video Palermo Sampdoria (1-1)/ Gol e highlights: reti di Tutino e Di Francesco! (Serie B, 24 novembre 2024)

DIRETTA SAMPDORIA CATANZARO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Sampdoria Catanzaro sarà come di consueto garantita dalla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per la messa in onda di tutte le partite del campionato di Serie B 2024/2025 che si sta attualmente disputando. La sfida sarà dunque visibile via streaming su smart phone, tablet, console e smart tv, oppure dal sito ufficiale sul browser del pc, attraverso l’applicazione dedicata.

SAMPDORIA CATANZARO, DUE SQUADRE A META’ CLASSIFICA

La diretta Sampdoria Catanzaro è in programma per sabato 30 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova come partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B 2024/2025. La sfida vede protagoniste due compagini che hanno sin qui racimolato sedici punti ciascuna, distanti tre lunghezze dai playoff così come dalla zona retrocessione, ed occupano rispettivamente la dodicesima e l’undicesima posizione nella classifica del torneo cadetto ed il match, almeno sulla carta alla vigilia, dovrebbe quantomai essere equilibrato.

Diretta/ Palermo Sampdoria (risultato finale 1-1): Silvestri salva su Baniya! (Serie B, 24 novembre 2024)

I blucerchiati nell’ultimo turno hanno strappato un punto in casa del Palermo ritornando a salire dopo due sconfitte consecutive. Il tecnico Sottil deve ritrovare la quadratura migliore per i suoi. I giallorossi si stanno facendo invece notare ormai da diverso tempo collezionando diversi risultati utili consecutivi sebbene abbiano pure loro ottenuto solo un pari nella scorsa giornata di B. La gara potrebbe essere molto calda sia in campo che sugli spalti visto che allo scorso martedì erano già stati venduti addirittura 1.322 biglietti per il settore ospiti che sarà occupato dai supporters della compagine guidata dal tecnico Fabio Caserta.

SAMPDORIA CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando il fischio d’inizio della diretta Sampdoria Catanzaro, cerchiamo adesso di intuire quali sono le scelte compiute dagli allenatori delle due squadre in relazione alle probabili formazioni e dunque gli schieramenti iniziali. Modulo 4-2-3-1 per i blucerchiati con Silvestri in porta, Venuti, Romagnoli, Riccio e Ioannou in difesa, Bellemo e Meulensteen in mediana, Akinsanmiro, Tutino e Pedrola sulla trequarti dietro a La Gumina.

Il tecnico Fabio Caserta per le Aquile del Sud dovrebbe invece optare per il 3-5-2 affidandosi a Pigliacelli tra i pali, Brighenti, Scognamillo e Bonini sulla linea di difesa, Seck, Koutsoupias, Pompetti, Pontisso e Ceresoli a comporre il centrocampo mentre la coppia d’attacco sarà costituita da Iemmello insieme con il collega di reparto Biasci.

SAMPDORIA CATANZARO, LE QUOTE

Infine, proviamo a capire quale sarà il pronostico dell’esito finale per la diretta Sampdoria Catanzaro tramite l’analisi delle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in occasione di questo match valido per il quindicesimo turno del campionato cadetto. Secondo Snai, Lottomatica, Betflag ed anche per Goldbet, i blucerchiati partono come nettamente favoriti per ottenere la vittoria dando l’1 ad appena 1.87 mentre il successo degli ospiti è invece fissato a 4.00. I giallorossi hanno quindi ancor meno chances di aggiudicarsi i tre punti rispetto a quelle relative al pareggio, dato invece a 3.45.