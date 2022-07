CALCIOMERCATO SASSUOLO NEWS/ Carnevali commenta la situazione di Raspadori e Frattesi

Calciomercato Sassuolo news, l’ad Carnevali su Raspadori al Napoli

Il Sassuolo ha completato una cessione da record lasciando andare Gianluca Scamacca al West Ham in questa finestra di calciomercato estivo. Tuttavia, in questi giorni si registra anche l’interesse del Napoli nei confronti di un altro attaccante neroverde, ovvero Giacomo Raspadori. Intervistato da Sky Sport in occasione della festa per l’addio al calcio giocato della bandiera Magnanelli, reduce da 17 stagioni consecutive con il Sassuolo, l’amministratore delegato degli emiliani Giovanni Carnevali ha fatto il punto su questa trattativa.

Scamacca al West Ham/ Calciomercato news, intesa col Sassuolo per un affare da record

Il dirigente neroverde ha spiegato: “Raspadori ha una richiesta dal Napoli, vediamo come finirà nei prossimi giorni. La nostra volontà è comunque mantenere un assetto importante, abbiamo voglia di migliorarci ancora. Raspadori è ambizioso? Abbiamo già fatto una cessione importante e a gennaio abbiamo ceduto Boga, quindi non abbiamo bisogno di vendere, anche se frenare un calciatore che ha ambizioni non è semplice.”

Scamacca al West Ham?/ Calciomercato news, il Sassuolo valuta l'offerta dei londinesi

Calciomercato Sassuolo news, Frattesi nel mirino della Roma

Un altro calciatore del Sassuolo seguito invece dalla Roma in questi mesi di calciomercato è Davide Frattesi, centrocampista nato nella Capitale e con un passato nel settore giovanile sia della Lazio che della Roma. Al riguardo Carnevali, che ha commentato pure l’addio di Scamacca, ha detto: “Per Frattesi c’è stato più di un contatto con la Roma, ma al momento siamo fermi perché la loro proposta non si avvicinava alla nostra richiesta. Scamacca? Non è stata una operazione facile, ci è voluto un po’ di tempo, mi dispiace solo che non sia rimasto in Italia e allo stesso tempo è bello mandare un ragazzo a giocare in Premier League.”

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Sassuolo Sudtirol (risultato finale 2-0): Canario su rigore!

© RIPRODUZIONE RISERVATA