Calciomercato Serie A News: il mercato faraonico del Como

Il calciomercato Serie A in queste prime settimane sta risultando molto movimentato con tante squadre, big e non, che si stanno muovendo per rinforzare le loro rose per facilitare il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Tra le numerose trattative intavolate dalle squadre di alta classifica, lavorano silenziosamente ma a volta in maniera maggiore i club di metà classifica o quelli invischiati nella lotta per non retrocedere che quest’anno rischia di interessare fino alla decima posizioni, essendo distanziata solo di 3 punti dal terzultimo posto.

Il club che più di tutti si è mosso in questa finestra di calciomercato è il Como che dopo le ufficialità di Jean Butez, portiere francese arrivato dal Royal Antwerp, e di Assane Diao, esterno spagnolo classe 2005 arrivato per 12 milioni dal Real Betis, attende l’arrivo di Ivan Fresneda, terzino spagnolo dello Sporting Lisbona, e nelle ultime ore ha chiuso con l’Olympique Lyonnais l’acquisto di Maxence Caqueret, centrocampista difensivo bravo nell’importazione, che il club lombardo pagherà ai francesi 17 milioni. Il giocatore è un prodotto del vivaio dell’OL e da anni è un membro fondamentale della rosa, ma per problemi economici la squadra francese è costretta a venderlo, e ad una cifra ridicola rispetto al suo valore.

Calciomercato Serie A News: i colpi salvezza di Cagliari e Parma

Il calciomercato Serie A si muove poi nel reparto offensivo dove diverse squadre cercano un rinforzo che possa portare i gol che sono mancati nella prima metà di campionato. È il caso del Cagliari che ha avviato i contatti con i Rangers Glasgow per far arrivare in rossoblù Cyriel Dessers, attaccante nigeriano di origine belga che ha già militato in Serie A con la maglia della Cremonese, dove era arrivato da capocannoniere della prima edizione della Conference League con la maglia del Genk. L’attaccante arriverebbe in prestito e permetterebbe a Nicola di avere un’alternativa a Piccoli o di schierare i due calciatori insieme come coppia d’attacco

Altri colpi del calciomercato Serie A si sviluppano all’interno dello stesso campionato, come ad esempio Alessandro Vogliacco, difensore ventiseienne del Genoa che passerà al Parma nei prossimi giorni, il ragazzo è passato da essere un titolare inamovibile nella difesa a tre di Gilardino ad essere una seconda scelta nelle formazioni di Patrick Vieira e ha scelto quindi di trasferirsi a Parma per giocare visti i numerosi infortuni che la squadra ducale ha sofferto in quella porzione di campo.