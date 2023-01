CALCIOMERCATO SPAL NEWS/ Accordo raggiunto per Nainggolan, lunedì le visite mediche

Calciomercato SPAL news, Radja Nainggolan torna a giocare in Serie B

Il calciomercato può sempre regalare qualche sorpresa ed in casa SPAL arriva in maniera inaspettata la notizia dell’imminente tesseramento di Radja Nainggolan. Dopo le dichiarazioni del tecnico degli estensi Daniele De Rossi in conferenza stampa della scorsa settimana, quello che sembrava poter essere solo una romantica suggestione sta diventando realtà e così il centrocampista belga ritroverà l’ex compagno ai tempi della Roma.

Licenziato dall’Anversa alla fine del 2022 per motivi disciplinari, il trentaquattrenne Nainggolan torna a giocare in Italia e nello specifico nel campionato di Serie B dove ha già militato tra il 2005 ed il gennaio del 2010, ovvero quando vestiva la maglia del Piacenza prima di essere acquistato dal Cagliari, altra squadra che ha provato ad aggiudicarselo in questi freddi giorni di trattative invernali.

Calciomercato SPAL news, Nainggolan ritrova l’ex romanista De Rossi

In questi ultimi giorni della sessione di calciomercato la SPAL si sta dunque assicurando un rinforzo di livello assoluto per la categoria con l’approdo a Ferrara di Radja Nainggolan. Come spiegato dalla redazione di Sky Sport, l’ex interista sarebbe stato convinto proprio dalla presenza dell’amico De Rossi in panchina e dovrebbe firmare un contratto da 500 mila euro per i prossimi sei mesi con opzione per un altro anno in caso di raggiungimento della promozione in Serie A.

Lo stesso Nainggolan avrebbe dichiarato in questi giorni di essere disponibile a “dare una mano” al compagno di tante battaglia quando vestivano la maglia della Roma. Il calciatore è dunque atteso nella giornata di lunedì per svolgere le visite mediche di rito per poi firmare con la SPAL e non dovrebbe essere nemmeno presente questa sera in Sardegna all’Unipol Domus per la sfida tra il Cagliari e gli emiliani.

