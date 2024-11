VIDEO SPAL TORRES, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Spal Torres si è dimostrata una partita molto divertente, soprattutto da vedere anche se poi è nel mezzo del campo che la partita ha dato vari spunti di riflessione. Sono infatti molto poche le azioni degne di nota che vedono una delle due compagini tirare poi in porta. Abbiamo Stanga che ci prova su corner, un salto pazzesco il suo ma che poi trova i legni della traversa. Mentre invece i sardi cercano più fraseggio ma arrivati davanti all’area avversaria poi manca l’ultimo passaggio per cercare una conclusione pulita.

Scotto si sta sacrificando molto sotto questo punto di vista, giocando molto vicino ai centrocampisti per poi mettere in condizione di ripartire le ali, anche se questo lo costringe a vedere molto meno la porta e un attaccante come lui in questo genere di situazioni soffre abbastanza. Attenzione però al secondo tempo che ha riservato molte soprese sotto questo punto di vista.

VIDEO SPAL TORRES, IL SECONDO TEMPO

All’avvio del secondo tempo, Spal Torres continua sul canovaccio iniziale con due squadre che non osano più di tanto ma che trovano spesso delle difese arcigne da superare. Diventa difficile quindi segnare, ma Antenucci con la sua esperienza ha messo spesso in difficoltà il portiere sardo, grazie anche a degli ottimi passaggi sui suoi piedi. Purtroppo invece quelli filtranti non sono cosi pericolosi perché il giocatore non riesce sempre a scattare con una velocità degna di nota.

Termina 1-0 Spal Torres, vittoria di misura ma molto importante per i padroni di casa che riescono a vincere contro una squadra che ha obiettivi ben diversi quest’anno. La rete è stata siglata da Buchel, che riesce a liberarsi dentro l’area di rigore per prendere un bel traversone del suo compagno sulla sinistra, il gioco è stato poi facile perché bastava mettere in rete appoggiando di testa. Male alla fine il Torres, che stranamente ha sofferto contro un avversario alla portata.

VIDEO SPAL TORRES: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS