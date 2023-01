CALCIOMERCATO SPEZIA NEWS/ Grande attesa per l’arrivo di Shomurodov, ecco Wisniewski

Calciomercato Spezia news, attesa per le visite mediche di Shomurodov

Lo Spezia è reduce da una netta sconfitta per 2 a 0 in casa del Bologna ma i tifosi possono tornare a sorridere con l’imminente arrivo di un nuovo elemento per la rosa a disposizione di mister Luca Gotti in questo finale di calciomercato invernale. I liguri stanno infatti per accogliere l’attaccante Eldor Shomurodov, in arrivo dalla Roma con la formula del prestito fino a giugno e quindi al termine della stagione attualmente in corso.

L’uzbeko, che ha rifiutato diverse offerte in questo mese, arriverà dunque a titolo temporaneo e cercherà di rilanciarsi dopo che non è parso in grado di soddisfare le aspettative con cui era stato acquistato dal Genoa. Lo Spezia pagherà ai giallorossi 1,5 milioni di euro per quest’operazione ed il calciatore è atteso per le visite mediche di rito nelle prossime ore. Nella Capitale Shomurodov ha collezionato 48 presenze totali impreziosite da appena sei reti e sei assist vincenti per i compagni.

Detto del reparto avanzato, in questa finestra invernale di calciomercato lo Spezia ha completato una cessione storica con il trasferimento di Jakub Kiwior all’Arsenal. Avendo incassato la cifra record di 25 milioni di euro, le Aquile hanno potuto intervenire subito per sistemare la difesa ed infatti nelle scorse ore è stato ufficializzato l’acquisto di Przemysław Wiśniewski dal Venezia. Ecco quanto si legge nel comunicato pubblicato sul sito del club: “Il club di via Melara comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Venezia FC il difensore polacco Przemysław Wiśniewski, che ha sottoscritto un contratto con scadenza 30 giugno 2027.”

Calciomercato Spezia news, le parole del vice-allenatore Lorieri

Al termine della sconfitta esterna subita ieri sera, il vice allenatore dello Spezia Fabrizio Lorieri ha parlato anche di calciomercato spiegando: “Il mercato è sempre un periodo particolare, in cui non è facile lavorare. Ora siamo giunti alla fine del mercato, faremo a fine sessione il sunto di quello che è stato, ma ci sono i dirigenti e la società che sanno come comportarsi e non sono dunque io che devo parlare di questi aspetti. In questo momento, dopo una serie di risultati utili, ci sono state due battute d’arresto e quindi le cose ora si analizzano con più negatività. Ma rimanendo obiettivi, la realtà dice che la squadra sta facendo il suo percorso, condizionato nelle ultime settimane dalle tante assenze, che però non devono essere un alibi.”











