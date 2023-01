CALCIOMERCATO SPEZIA NEWS/ Il dt Macia: “Stiamo concludendo, percentuale per Kiwior”

Calciomercato Spezia news, il commento del tecnico Luca Gotti

Lo Spezia potrebbe dover tornare ad operare sul calciomercato in entrata da qui alla fine della sessione invernale. Al termine della gara con la Roma, il tecnico Luca Gotti ha infatti spiegato a DAZN: “Nel giro di 2/3 ore ieri mattina Kiwior è andato via e Nzola si è fatto male. Nikolau era squalificato poi Holm si è fatto male durante la partita. Le cose sono cambiate velocemente e dovevamo riorganizzarci. L’applicazione c’è stata, ci abbiamo provato sempre. La fase difensiva è stata fatta da tutti, ho cercato di modificare un po’ lo scacchiere nella ripresa, per questo ho tolto Verde o Hristov. Avere un giocatore con le caratteristiche di Nzola permette di avere altre soluzioni, se non la hai e diventi monotematico e molto più facile per l’avversario controllare la partita. Sostituto di Kiwior o l’alternativa a Nzola? Credo questo e quello”.

Nel frattempo lo Spezia ha completato un’operazione di calciomercato in uscita cedendo Jakub Kiwior all’Arsenal con un trasferimento da record per la storia del club. Ai liguri vanno infatti 25 milioni di euro per il cartellino del polacco e sul sito ufficiale della società si può leggere: “Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo all’Arsenal Football Club, le prestazioni sportive del difensore Jakub Kiwior. Il Club ringrazia il forte nazionale polacco, protagonista in maglia bianca per 43 volte e cresciuto esponenzialmente nel suo percorso in riva al Golfo dei Poeti dopo il suo arrivo dall’MSK Zilina, tanto da conquistare un posto nella formazione titolare della Polonia nei recenti Campionati del Mondo disputati in Qatar. Professionista serio e ambizioso, tra i grandi artefici dell’importante salvezza ottenuta nello scorso campionato, a Jakub vanno i migliori auguri per il prosieguo della propria luminosa carriera. Good luck Jakub!”

Il nome più caldo per rimpiazzare il centrale è quello del ventiquattrenne Przemysław Wiśniewski, connazionale di Kiwior ed attualmente sotto contratto con il Venezia con cui i bianconeri starebbero già trattando per definirne il passaggio entro la fine di questa settimana.

Calciomercato Spezia news, le parole del direttore Eduardo Macia

Lo Spezia ha presentato questa mattina Salvatore Esposito, centrocampista ventiduenne che arriva in questa finestra di calciomercato con la formula del prestito dalla SPAL. A margine di ciò, il direttore tecnico dei liguri Eduardo Macia ha avuto modo di parlare ampiamente delle mosse di mercato del club spiegando, come riporta Tuttomercatoweb.com: “Quello che manca stiamo cercando di concluderlo. Non posso dire di più, ma stiamo cercando di migliorare certe cose e bilanciare la squadra con quello che mancava, inserendo pezzi per il percorso di crescita in futuro. Non siamo favorevoli a togliere e mettere, vogliamo mettere per il futuro. Il nostro percorso di crescita sarà graduale, ogni giorno un po’ di più. Se cresci e non riesci a digerirlo poi rischi di cadere e fare rumore. Costruire a gennaio è difficile ma è quello che abbiamo fatto. Gennaio è il mercato che non deve essere degli errori. Se posso anticipare un acquisto, come Esposito, magari a luglio mi diventa un giocatore più pronto. C’è Bourabia, c’è Ekdal e lo possono aiutare. Dobbiamo cominciare a pensare di migliorare, non cambiare. Non dobbiamo avere paura di vendere ai club di prestigio, dobbiamo essere pronti”.

Il dirigente spagnolo è anche tornato sull’affare Kiwior rivelando: “Con i soldi entrati dobbiamo avere strategia per far crescere la società. È un tesoretto che abbiamo lì per spendere, come i risparmi che abbiamo in banca per comprare la macchina. Non è un tesoro che abbiamo e che dobbiamo buttare via subito. Ora tutti sanno che abbiamo i soldi, quindi uno che costa uno ora ce lo fanno pagare tre. Stiamo facendo il braccio di ferro, un milione in più o in meno per me è un altro calciatore. Per Kiwior c’è la percentuale di futura rivendita, ma è riservata. Io ho avuto la fortuna di lavorare otto anni in Premier. L’Arsenal è tra le 10 squadre più importanti al mondo, come gestione. L’Arsenal può vendere a nove squadre, al City, al Bayern… e in quella possibilità ci siamo noi pronti a prenderne un pezzettino. Ora il futuro è nelle mani di Jakub, la squadra è orgogliosa di questa situazione, tutti erano felici e motivati, perché ora vedono che dallo Spezia si può andare all’Arsenal e non c’è bisogno del passaggio intermedio. Se danno tutti in campo l’opportunità arriva. È un messaggio per i nostri e per chi vuole venire. Lo dico ai miei colleghi: venite al Picco. Noi dobbiamo anche far vedere che qui ci sono calciatori bravi e quelli bravi non sono solo a San Siro o all’Olimpico. È una cosa bella anche per la città e per la nostra tifoseria”.

