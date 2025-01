CALCIOMERCATO TORINO NEWS, ECCO IL DOPO ZAPATA

Il calciomercato Torino è alla ricerca di un centravanti fisico per sostituire Duvan Zapata, tristemente infortunato dal match contro l’Inter. L’assenza del colombiano è stato uno dei motivi principali del tracollo dei granata. Il Toro ora come ora ha solamente Sanabria e Adams come attaccanti, ma nessuno dei due ha i gol e nemmeno la stazza fisica dell’ex Sampdoria e Udinese. A questo punto dunque è necessario investire sul mercato.

Calciomercato Torino News/ Andre Silva nuovo nome in attacco, Spinazzola per la fascia (24 gennaio 2025)

Il nome nel mirino del calciomercato Torino è Damion Downs, secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio. Il centravanti è un classe 2004 in forza al Colonia, dove sta giocando molto bene in Serie B tedesca. La situazione più importante riguarda però le caratteristiche del giocatore.

Downs è in scadenza nel 2026 e questo potrebbe facilitare la cessione, anche se la concorrenza non manca. Su di lui c’è infatti il Como che ha abituato tutti a colpi di questo genere. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.

Calciomercato Torino News/ Elmas alternativa a Under, Carboni o Idzes per la difesa (23 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, IKONÉ SEMPRE PIÙ LONTANO DA FIRENZE

Il calciomercato Torino vorrebbe però al tempo stesso rinforzare anche la trequarti. Nel modulo di Vanoli infatti è molto importante il ruolo dei giocatori dietro alla punta ed è per questo che l’idea Ikoné stuzzica i granata. Secondo Sky Sport, il calciatore potrebbe dunque schierarsi insieme a Vlasic alle spalle di Adams (o magari proprio Donws, in caso di arrivo). L’unica cosa certa è che la Fiorentina di Raffaele Palladino non voglia più puntare su di lui.

Intanto la contestazione dei tifosi continua, naturalmente quella contro Urbano Cairo. Al momento non c’è stato nessun acquisto e intanto i risultati scarseggiano, anche se Vanoli è ancora imbattuto nel 2025 avendo solo pareggiato.

Video Lazio Torino Primavera (2-1)/ Gol e highlights: non basta Kryzanowski (22 gennaio 2025)