CALCIOMERCATO FIORENTINA, NON SOLO FOLORUNSHO

Il calciomercato Fiorentina non vuole fermarsi di certo a Michael Folorunsho. Dopo aver chiuso il colpo dal Napoli in prestito con diritto di riscatto, i toscani vorrebbero aumentare il numero dei centrocampisti disponibili in rosa.

Resta una pista calda quella di Bryan Cristante, calciatore della Roma in scadenza nel 2027. Claudio Ranieri non l’ha mai messo in campo da quando allena i giallorossi nonostante fosse un elemento fondamentale per De Rossi e Juric.

Calciomercato Fiorentina News/ Kayode out, Frendrup nuova idea in mezzo al campo (10 gennaio 2025)

Con l’arrivo dell’ex Cagliari, tra problemi fisici e scelte tecniche, non è mai più riuscito a scendere in campo quindi la cessione a gennaio è quasi una conseguenza. In precedenza, la Roma lo aveva inserito tra i giocatori da scambiare per arrivare a Frattesi, ma l’Inter ha rifiutato e dunque la Fiorentina potrebbe inserirsi.

Calciomercato Fiorentina News/ Tutto su Luiz Henrique, Bondo nuovo nome per il centrocampo (9 gennaio 2025)

Il grande sogno per migliorare la zona nevralgica del campo è Frendrup del Genoa. Decisivo nell’ultima sfida dei liguri contro il Parma, molto difficilmente verrà ceduto a gennaio e la concorrenza in estate sarà importante, in primis col Milan e Atalanta.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, IKONE IN FRANCIA

Sul fronte cessione, il calciomercato Fiorentina sta cercando di piazzare i vari giocatori che non riescono più ad incidere in Viola. Pongracic per esempio sembrava poter essere una pedina importante, ma in realtà dopo un inizio difficile è destinato ad andarsene.

L’ex Lecce ha disputato solo tre partite in Serie A per l’esattezza, ma rimane un profilo che interessa a diverse squadre in Serie A. Per Kayode invece la Fiorentina vuole alzare il muro il più possibile, mantenendo uno dei prospetti più interessante.

Calciomercato Fiorentina/ Insigne alla corte di Palladino, Folorunsho sempre più vicino (7 gennaio 2025)

Per quanto riguarda invece ikoné, l’esterno offensivo potrebbe ritornare in Francia secondo L’Equipe. Il quotidiano francese avrebbe associato il giocatore al Nantes, uno dei club che più sta spingendo per acquistarlo. Sono partiti i colloqui, ma non ci sono ancora offerte ufficiali per riportare Icone in Ligue 1.