CALCIOMERCATO TORINO NEWS/ Ilic in arrivo con Lukic in uscita ma Juric non ci sta

Calciomercato Torino news, le parole di mister Juric riguardo a Lukic

Il Torino si sta muovendo in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato a caccia di rinforzi utili per l’organico di mister Ivan Juric. I granata stanno però completando anche la cessione di Sasa Lukic al Fulham, aspetto questo che sembra essere decisamente poco gradito dal tecnico. Il ventiseienne Lukic costerà ai londinesi 8 milioni di euro più due di bonus e percepirà uno stipendio da 2 milioni di euro a stagione.

Diretta/ Fiorentina Torino (risultato finale 0-1): vittoria granata dopo 46 anni!

In conferenza stampa l’allenatore serbo ha infatti dichiarato: “Per me Lukic è giocatore fortissimo, io lo considero davvero forte perché abbina le due fasi. Tosto, intelligente, poi ci sono le dinamiche… A me dispiace che le cose non si fanno nel modo come vorrei io, ci sono queste difficoltà sui rinnovi e sui parametri zero. Vediamo come si evolvono le cose, anche in base a ciò che vuole il ragazzo. Non bisogna solo sostituire, ma aggiungere su quelli che io ritengo siano forti. Se aggiungiamo gente forte allora sì, si può parlare anche di altri obiettivi, ma in questo momento noi non siamo questa cosa qui”.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS/ Piace Makengo dell'Udinese e si tratta per Shomurodov

Calciomercato Torino news, Ilic in arrivo dall’Hellas Verona

La partenza di Lukic apre in ogni caso all’arrivo di un altro calciatore per l’organico del Torino in questa fase finale del calciomercato invernale. Stiamo parlando di Ivan Ilic, ventunenne serbo in partenza dall’Hellas Verona che sembrava essere nel mirino di altre importanti squadre come la Lazio e l’Olympique Marsiglia.

Al riguardo il tecnico Juric ha dichiarato: “Parlare di Ilic? Ancora non si può…Mi sembra che le cose siano al punto giusto, ma non è tutto chiuso e non sia mai cosa può succedere. Poi ne parleremo. Arriva Ilic e parte Lukic? Lo vorrei sempre qua, ma ci sono dinamiche diverse. La dinamica è quella: arriva un ragazzo più giovane, magari parti un pelo più basso ma speri di arrivare più in alto. Ma rimani nell’ottica del ricambio, a volte è anche giusto come successo come un’offerta per Bremer. E poi ci arrangiamo…Mi lamento, ma poi gioca Adopo o gioca Seck: crescono bene, noi ci arrangiamo. Sai che non hanno il valore di Amrabat, ma sono seri. A volte è meglio giovani che danno tutto piuttosto che un cambio che non ti rende. Ci arrangiamo, penso”.

DIRETTA/ Udinese Torino Primavera (risultato finale 2-1): grande rimonta friulana!













© RIPRODUZIONE RISERVATA