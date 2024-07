CALCIOMERCATO TORINO, ECCO ADAMS

Il calciomercato Torino presenta Che Adams. Questa mattina è arrivata la notizia dell’ufficialità del centravanti scozzese fino al 2027. Un acquisto he potrebbe far molto comodo a Vanoli essendo un calciatore forte fisicamente ma anche molto tecnico, reduce da una grande stagione con il Southampton.

Adams giocherà molto probabilmente al fianco di Duvan Zapata, anche se c’è da capire la questione Sanabria: in primis se rimarrà (il Cagliari di Nicola spinge forte) e poi se effettivamente quale sarà la coppia granata. Pellegri, invece, potrebbe finire al Venezia.

Tornando a Zapata, il colombiano è stato nominato capitano dopo l’addio di Ricardo Rodriguez, che potrebbe finire all’Inter, e di Buongiorno che è passato al Napoli. Il centravanti si è detto molto onorato di indossare la fascia per la prima volta nella sua carriera, per giunta in una squadra storica.

CALCIOMERCATO TORINO, SCHUURS PREOCCUPA: DOPPIO COLPO IN DIFESA

Il calciomercato Torino si sviluppa anche in difesa. Secondo Tuttosport ci sono due obiettivi diversi fra loro ma che potrebbero aiutare Vanoli a sopperire l’addio di Buongiorno, leader tecnico e carismatico dei granata. Stiamo parlando di Erlic e Hajdari.

Il primo milita nel Sassuolo ed è da escludere una sua permanenza in Serie B, soprattutto viste le sue qualità e la concorrenza. Il suo arrivo non esclude quello di Hajdari, valutato sei milioni. Oltre all’addio di Buongiorno, c’è anche da fronteggiare un rientro sempre più tardivo di Schuurs.