DIRETTA TORINO VIRTUS VERONA/ Video streaming tv: esordio granata per Vanoli (amichevole, 20 luglio 2024)

DIRETTA TORINO VIRTUS VERONA: IL PROTAGONISTA

Come protagonista nella diretta di Torino Virtus Verona indichiamo l’allenatore granata, quasi per forza di cose: Paolo Vanoli apre un nuovo ciclo sulla panchina del Torino, dopo gli anni decisamente positivi di Ivan Juric il varesino è ora chiamato a un’avventura importante. Da terzino ha giocato nell’ultimo grande Parma, che ha vinto Coppa Uefa e Coppa Italia, poi anche un trofeo con la Fiorentina e la vittoria della Serie C2, agli esordi, con il suo Varese. Come allenatore. Vanoli è stato per parecchio tempo in federazione allenando le nostre nazionali giovanili: il miglior risultato centrato è stato il secondo posto agli Europei Under 19 nel 2016.

Ha perso nettamente la finale contro la Francia di Kylian Mbappé; nell’Italia c’erano invece Alex Meret, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Manuel Locatelli. Assistente di Antonio Conte al Chelsea, ha poi vinto la Coppa di Russia con lo Spartak Mosca ma non ha rinnovato il contratto a causa della guerra in Ucraina; arrivato a Venezia nel 2022, prendendo il posto dell’esonerato Ivan Javorcic, ha subito portato i lagunari ad avere un altro passo e nella sua prima stagione completa ha traghettato la squadra in Serie A. Oggi con il Torino sarà dura perché le aspettative ci sono, ma Vanoli ha dimostrato di saperci fare. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORINO VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime informazioni sulla diretta tv di Torino Virtus Verona, questa prima amichevole estiva della squadra granata non dovrebbe essere mandata in onda: non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per le immagini di questa partita, quindi possiamo riferire che per le informazioni utili sul test di Pinzolo potrete eventualmente consultare, liberamente e senza costi, gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare le pagine di Facebook e X (il vecchio Twitter).

TORINO VIRTUS VERONA: I GRANATA IN CAMPO!

L’appuntamento con la diretta di Torino Virtus Verona ci racconta della prima amichevole estiva della squadra granata: tante cose sono cambiate e sabato 20 luglio, alle ore 17:00, cominceremo a scoprire le novità. Il Torino affronta il ritiro di Pinzolo e per il momento ha confermato due amichevoli, quella di oggi intrigante perché la Virtus Verona è da qualche anno una bella realtà nel campionato di Serie C, ha avuto anche stagioni in cui ha realisticamente sperato in una storica promozione ma per il momento ha comunque una struttura solida e nella quale si può lavorare bene.

Il nuovo Torino ha dato l’addio al ciclo di Ivan Juric, sostituendolo con Paolo Vanoli reduce dalla promozione con il Venezia: sarà davvero interessante scoprire cosa succederà, intanto come sempre qualche perplessità circa il calciomercato esiste ma i granata sono al lavoro per costruire una squadra che possa realmente dare l’assalto all’Europa, solo marginalmente avvicinata nelle stagioni precedenti. Aspettiamo che la diretta di Torino Virtus Verona prenda il via, intanto facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte di Vanoli leggendo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO VIRTUS VERONA

A Venezia Vanoli giocava con il 3-5-2, i granata arrivano da anni di 3-4-2-1: non cambia molto e allora nella diretta della diretta Torino Virtus Verona proviamo a capire chi potrebbe giocare. In porta va Vanja Milinkovic-Savic, il cui futuro è ancora incerto; davanti a lui potrebbero operare Schuurs, il giovane Alessandro Dellavalle promosso in prima squadra e uno tra Masina e N’Guessan, ma poi chiaramente ci sarà spazio per tutti. Così anche a centrocampo, dove intanto Bayeye e un più offensivo Lazaro – o Vojvoda – possono fare gli esterni; Tamèze riportato nel settore nevralgico del campo, può giocare con l’atteso 2004 Gineitis o il coetaneo Ilkhan.

Per quanto riguarda la trequarti, Vlasic è fuori causa per infortunio e allora potrebbe esserci spazio per Horvath in coppia con Radonjic, che è rientrato dal prestito e sarà valutato dal suo nuovo allenatore perché il talento non manca, ma a difettare era stata l’etica del lavoro secondo le valutazioni di Juric. Come prima punta ci aspettiamo Duvan Zapata in staffetta con Pellegri, certamente se parliamo di calciomercato il Torino dovrà operare in questo reparto che dovrà mostrare maggiore solidità e concretezza nella prossima stagione.











