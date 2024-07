CALCIOMERCATO TORINO NEWS, SPUNTA NASTASIC

Il calciomercato Torino aggiunge un nuovo nome per il reparto difensivo. Secondo Tuttosport, l’ex Fiorentina Nastasic è qualcosa più di una semplice ipotesi. Questo perché l’infortunio dell’olandese Schuurs sta preoccupando e non poco i granata.

Infortunato contro l’Inter ad ottobre 2023, l’ex Ajax non si è ancora ripresa e si rischia addirittura un prolungamento dei tempi di recupero. Questo obbliga la società piemontese a ricorrere ai ripari e Nastasic è un’idea concreta. Sul giocatore però c’è la concorrenza dell’Udinese.

Rimane però viva la pista Erlic: col difensore del Sassuolo c’è l’accordo, piace molto a Vagnati e la sua situazione al Sassuolo non lo soddisfa. Il calciatore vuole tornare subito in Serie A e Torino sarebbe per lui una piazza perfetta.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, VOJVODA È IN SCADENZA

Il calciomercato Torino mette anche nella lista degli impegni il rinnovo di Vojvoda. Vagnati, direttore tecnico del Toro, ha incontrato il procuratore del calciatore kosovaro per discutere di un possibile prolungamento del contratto.

La scadenza è giugno 2025 e questo mette pressione alle parti. Il Torino non vuole perderlo a zero e dunque per forza di cose va messo nero su bianco il rinnovo. Chissà se poi Voijoda possa ritrovare quella titolarità che ha un po’ perso con Juric