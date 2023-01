CALCIOMERCATO TORINO NEWS/ Piace Makengo dell’Udinese e si tratta per Shomurodov

Calciomercato Torino news, ipotesi Jean-Victor Makengo dall’Udinese

Il Torino punta in alto e per raggiungere i propri obiettivi i dirigenti stanno lavorando in questi giorni di calciomercato invernale in cerca di rinforzi utili per migliorare l’organico a disposizione di mister Juric per questa seconda parte della stagione. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, i granata vorrebbero aggiudicarsi Jean-Victor Makengo, ventiquattrenne francese sotto contratto fino al 30 giugno del 2025.

Originario della Repubblica Democratica del Congo, Makengo è un centrocampista centrale che potrebbe aiutare la manovra dei piemontesi ma, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i friulani valutano il cartellino del calciatore non meno di 10 milioni di euro. Oltre ad Ilic del Verona quindi il Torino vorrebbe potenziare il centrocampo anche con l’innesto del classe 1998 Makengo.

Calciomercato Torino news, anche la Cremonese interessata a Shomurodov

Il centrocampo non è l’unico reparto in cui il Torino vorrebbe aggiungere qualcosa nel corso di questa finestra invernale di calciomercato. La società del patron Urbano Cairo starebbe infatti trattando anche con la Roma per il trasferimendo a Torino di Eldor Shomurodov, centravanti uzbeko che non ha mai convinto i capitolini dal momento del suo arrivo dal Genoa.

Inizialmente sembrava che lo stesso attaccante classe 1995, sotto contratto fino a giugno del 2026, volesse solo accettare proposte provenienti dall’estero ma nessun club si è realmente fatto avanti per lui a parte il Toro. Tuttavia, i granata devono fare i conti con la concorrenza rappresentata dalla Cremonese.

