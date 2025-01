CALCIOMERCATO VENEZIA, IL PUNTO SU POHJANPALO

Il calciomercato Venezia è in fibrillazione con questi ultimi giorni della finestra di trattative invernali. Il nodo principale da risolvere per gli arancioneroverdi riguarda la possibile partenza del trentenne Joel Julius Ilmari Pohjanpalo, cercato con una certa insistenza dal Palermo ormai da almeno un paio di settimane. I rosanero vorrebbero aggiudicarsi il finlandese per continuare a sognare la promozione in Serie A nella prossima stagione ma, nel contempo, i lagunari rischiano invece di retrocedere in Serie B. La squadra di mister Eusebio Di Francesco fatica in penultima posizione con appena sedici punti racimolati dall’avvio del campionato in corso.

Perdere un elemento utile per segnare ed ottenere risultati positivi vorrebbe dire faticare ancor di più per tentare di mantenere la categoria e perciò si cercano eventuali sostituti. Lo stesso Palermo intanto avrebbe offerto il cartellino di Salim Diakité come parziale contropartita sebbene si tratti comunque di un difensore. Chi potrebbe fare al caso del Venezia è invece Indrit Tuci, ventiquattrenne albanese di proprietà dello Sparta Praga che ha acquistato il danese Magnus Andersen proprio dai Leoni Alati.

CALCIOMERCATO VENEZIA, YAREMCHUK POSSIBILE SOSTITUTO

Il calciomercato Venezia verte dunque verso almeno l’acquisto di un altro centravanti per sopperire alla probabile partenza di Pohjanpalo in direzione Palermo. Un profilo ideale per il reparto offensivo a disposizione di mister Di Francesco sarebbe quello di Roman Yaremchuk dell’Olympiakos. Tuttavia, stando a quanto emerso nelle scorse ore, i biancorossi sarebbe ora maggiormente propensi a trattenere l’ucraino dopo le buone prestazioni offerte nelle ultime uscite sia in Grecia che in Europa.

Chi non dovrebbe affatto arrivare più al Venezia è invece Eldor Shomurodov, di proprietà della Roma. Parso ai margini dei giallorossi che puntano forte su Dovbyk, l’uzbeko ha ricevuto parole d’elogio a parte del suo allenatore Claudio Ranieri che non ha perso tempo ad esaltarne le caratteristiche oltre a spiegare l’intenzione della società di trattenerlo dopo averlo anche già allenato quando si era trasferito in prestito al Cagliari nella passata stagione.

