Calcutta, annullato il concerto di questa sera a Napoli, 12 dicembre 2023/ “Svegliato con febbre alta…”

Calcutta, niente concerto a Napoli per un problema di salute: l’annuncio sui social

Brutte notizie per fan campani di Calcutta; quest’oggi – 12 dicembre 2023 – si sarebbe dovuto tenere il suo concerto a Napoli presso il Palapartenope ma ad accogliere i fan nella giornata odierna è stato un cambio di programma imprevisto piuttosto che il consueto hype che anticipa questi eventi. Lo spettacolo live del cantante è stato infatti annullato e spostato a data da destinarsi per un problema di salute dell’artista.

CALCUTTA/ "Relax": quando gli ex giovani vanno in montagna a cercare il senso della vita

Come riporta SkyTG24, Calcutta ha prontamente comunicato sui social la tipologia di problema di salute che lo ha costretto quest’oggi ad annullare il concerto a Napoli presso il Palapartenope. “Purtroppo mi sono svegliato con la febbre alta(molto). Stiamo facendo di tutto per spostare la data anziché cancellarla. Mi dispiace molto, ci tenevo a fare questo concerto a Napoli”.

CALCUTTA/ "Relax": quando gli ex giovani vanno in montagna a cercare il senso della vita

Calcutta, attesa per il destino del concerto a Napoli: “Nelle prossime ore…”

Le parole di Calcutta sui social non lasciano spazio ad ulteriori colpi di scena; il concerto di questa sera – 12 dicembre – al Palapartenope di Napoli è annullato. I fan sono dunque in attesa, dato il comunicato congiunto con Livenation, di conoscere il futuro dell’evento. Attualmente non sono note informazioni su posticipi o annullamenti definitivi come chiarito anche da quanto annunciato dagli organizzatori e riportato da SkyTG24.

“I dettagli sul recupero e spostamento della data oppure sulla cancellazione definitiva dello spettacolo, con relative indicazioni per i rimborsi dei biglietti, verranno comunicati nelle prossime ore”. Il concerto di Calcutta a Napoli presso il Palapartenope annullato per questa sera – 12 dicembre 2023 – avrà dunque una nuova collocazione nelle prossime ore oppure, per l’amarezza dei fan, verrà definitivamente cancellato con dettagli annessi sulle modalità di rimborso dato che l’evento era ampiamente sold out.

CALCUTTA/ "Relax": quando gli ex giovani vanno in montagna a cercare il senso della vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA