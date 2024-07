“Calcutta ci ha salvate da uno stupro”/ Fan rivela cos’è successo a Ferrara dopo il concerto “C’era un tipo…”

Calcutta ha salvato un gruppo di ragazze da uno stupro: a rivelarlo è una fan del cantautore in un video su TikTok che è diventato virale nei giorni in cui tiene banco la vicenda del processo in cui è imputato Morgan per stalking ai danni della sua fidanzata Angelica Schiatti, che ha avuto una relazione con l’ex Bluvertigo. Il caso raccontato dalla fan di Calcutta risale alla notte tra domenica e lunedì, dopo che il cantautore aveva partecipato al Ferrara Summer Festival.

Le ragazze hanno avuto la fortuna di imbattersi per puro caso nell’artista di Latina, all’anagrafe Edoardo D’Erme, nei pressi della stazione. Erano le 2 di notte circa e hanno chiesto una foto di rito a Calcutta, che però si è subito reso conto che qualcosa non andava. Infatti, c’era un tipo appostato che le stava seguendo in auto. «Ci ha letteralmente salvate», racconta la fan sui social, di nome Lulu. Ne ha parlato tra i commenti al suo ultimo video, per esprimere la gratitudine nei confronti di Calcutta per l’aiuto che aveva dato a lei e alle amiche Gaya, Joyce e Sara.

CALCUTTA E LE FAN SALVATE A FERRARA: COS’È SUCCESSO

Calcutta ha proposto al gruppo di ragazza di intrattenersi nella reception del suo hotel in attesa dell’arrivo del treno per non rischiare: a prova di ciò la fan ha riportato il filmato in cui è con le amiche sui divani dell’albergo in questione. In un bigliettino che hanno incluso nel video pubblicato su TikTok le ragazze hanno ringraziato Calcutta di averle salvate a Ferrara. Ma le ragazze hanno espresso la loro gratitudine anche nei confronti dello staff dell’hotel: «Se non ci aveste fatte entrare probabilmente non saremmo qui».

Il video su TikTok che svela questo retroscena ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni, oltre che centinaia di commenti. Lieto fine, dunque, per queste quattro fan che si erano recate a Ferrara, in particolare in Piazza Ariostea, per il concerto di Calcutta, al termine del quale dovevano tornare in stazione per prendere il treno. Aver incrociato Calcutta è stata la loro salvezza, vista l’iniziativa provvidenziale dell’artista, che sta facendo parlare di sé positivamente anche per la reazione alla vicenda che vede suo malgrado protagonista la fidanzata Angelica Schiatti.











