Chi è Calcutta, fidanzato di Angelica Schiatti/ Lei: “Ci supportiamo nella musica ma anche nella vita”

Calcutta è l’attuale fidanzato di Angelica Schiatti: la loro storia tra musica e supporto reciproco

Dopo la travagliata storia con Morgan, di cui oggi tanto si parla per le pesanti accuse contro di lui, Angelica Schiatti ha incontrato Calcutta, che è oggi il suo fidanzato. Pseudonimo di Edoardo D’Erme, Calcutta, come Angelica, è un cantante del genere indie pop e condivide dunque con la fidanzata anche il grande amore per la musica. Un campo che li vede spesso collaborare, come accaduto per l’ultimo album di Angelica.

Calcutta chiude i rapporti con la Warner dopo il caso Morgan/ "Hanno offerto un contratto al persecutore"

“Se ci supportiamo nella musica? Sì, ma direi in generale. Non c’è una divisione secondo me”, ha ammesso Angelica Schiatti parlando del fidanzato Calcutta in un’intervista a Cosmopolitan di qualche mese fa. Angelica e Calcutta vivono insieme a Bologna, dove condividono anche lo stesso studio di registrazione e dove, dunque, si scambiano continuamente pareri e consigli riguardanti la musica.

Scaletta Calcutta, concerto a Bari oggi venerdì 28 giugno 2024/ Due minuti apre la serata

Calcutta dalla parte della fidanzata Angelica Schiatti: il messaggio sul caso Morgan

Con l’uscita dell’articolo di Selvaggia Lucarelli sul caso Morgan e su quanto Angelica Schiatti ha da lui subito, Calcutta ha deciso di rompere il silenzio, pubblicando sui social un lungo messaggio nel quale si schiera anche pubblicamente dalla parte della fidanzata. “Odio parlare della mia vita privata anzi odio parlare ma adesso mi tocca. – ha esordito su Instagram il cantante – Oggi sono usciti diversi articoli che parlano di quello che ha dovuto subire la mia ragazza in questi 4 anni. Vi assicuro che i fatti atroci riportati nell’ articolo sono solo una piccola parte di quelli accaduti e hanno modificato la nostra vita più di quanto si possa immaginare. La cronaca purtroppo parla troppo spesso di vicende simili che finiscono nel peggiore dei modi.” Ha dunque annunciato anche l’interruzione dei rapporti con Warner Music Italia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA