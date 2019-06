Calcutta, concerto al Rock in Roma/ Scaletta, biglietti, orari e come arrivare

Calcutta sbarca stasera con il suo tour nella capitale, precisamente all’Ippodromo delle Capannelle, sul palco del Rock in Roma. La tournée, partita ufficialmente lo scorso martedì dall’Ippodromo San Siro di Milano, terrà impegnato Calcutta nelle principali arene all’aperto italiane precisamente fino alla metà di agosto. Ritornando al concerto di stasera, l’apertura dei cancelli è prevista per le 18. L’inizio ufficiale è invece previsto per le 21.45, ma l’esibizione verrà preceduta dal cantautore partenopeo Scarda e il dj italo-canadese Bruno Belissimo. Per quanto riguarda invece la scaletta sono previsti i brani di “Evergreen”, l’album uscito lo scorso anno. Tra le canzoni previste ci sono anche i singoli “Due punti” e “Sorriso (Milano Dateo)”. Altri brani saranno “Mainstream”: da “Gaetano” a “Cosa mi manchi a fare”, passando per “Frosinone” e “Oroscopo”.

CALCUTTA IN CONCERTO: ECCO COME ARRIVARE

Questa invece la scaletta presentata da Calcutta nel tour invernale: Briciole, Kiwi, Orgasmo, Cane, Fari, Milano, Limonata, Paracetamolo, Rai, Amarena, Pomezia, Nuda nudissima, Cosa mi manchi a fare, Oroscopo, Del verde. Albero, Natalios, Arbre magique, Hübner, Le barche, Gaetano, Frosinone, Pesto. Riportiamo inoltre alcune informazioni utili per raggiungere il luogo del concerto. Per arrivare all’Ippodromo delle Capannelle occorrono circa 30 minuti partendo dal centro di Roma. Precisamente, arrivando dal Grande Raccordo Anulare, bisogna prendere l’uscita 23 Appio San Giovanni Via Appia Nuova, direzione Roma. La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dall’ippodromo. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti.

