Caldo in arrivo, bollino rosso in 5 città domani/ Allerta del Ministero della Salute

Il caldo è in arrivo: domani, domenica 5 giugno, ci sarà bollino rosso in cinque città italiane. Le temperature, come riportato da Adnkronos, si alzeranno soprattutto a Roma, Perugia, Rieti, Frosinone e Campobasso. Il Ministero della Salute ha lanciato l’allerta di livello tre. “Condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, riporta il bollettino.

Bollino arancione, invece, con livello di allerta due per altre tre città: Latina, Palermo e Catania. Il bollettino del Ministero della Salute in questo caso riporta “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”. Le temperature al Sud e non solo potrebbero oscillare tra i 30 e i 40 gradi. La situazione dovrà dunque essere tenuta sotto controllo.

Il caldo da bollino rosso, che colpirà domani almeno cinque città italiane, è destinato però a durare poco. Le previsioni meteo infatti rivelano che le temperature si abbasseranno a partire da lunedì 6 giugno in molte zone. Al Nord soprattutto arriverà in quota aria più fresca che, complice l’incontro con il caldo intenso preesistente, favorirà la formazione di forti temporali. L’indebolimento dell’anticiclone partirà dunque dalle regioni settentrionali e successivamente porterà il freddo anche nelle altre regioni.

In un primo momento le regioni del Centro e del Sud rimarranno all’asciutto, seppure una nuvolosità tenderà ad aumentare su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Da martedì 7 giugno, invece, in tutte le zone d’Italia avrà inizio la fase fortemente temporalesca. Le piogge saranno diffuse. Le alte temperature di questo weekend insomma saranno soltanto un ricordo: l’estate deve ancora affacciarsi definitivamente sul nostro Paese.

