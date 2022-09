Calemme e Antinolfi duro attacco a Ciavarro e Incorvaia/ “Alfonso padrino no perché…”

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme criticano una decisione di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme non si tirano indietro quando c’è da esprimere un’opinione sui personaggi della tv e del mondo dello spettacolo. Specialmente se si tratta di vicende riguardanti concorrenti di programmi che conoscono molto bene, come il Grande Fratello VIP ad esempio.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, nozze in vista?/ "Prima la convivenza poi..."

Nello specifico, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Mio, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, hanno parlato della decisione di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia di affidare al conduttore del GF VIP, Alfonso Signorini, il ruolo di padrino per il figlio Gabriele. “Con tutto il bene che posso volere ad Alfonso ma no: è un ruolo troppo importante e va affidato a persone davvero vicine”, ha dichiarato l’ex gieffina.

Federica Calemme in lutto: morta la nonna materna/ Era con Gianmaria Antinolfi...

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: “Stimiamo Alfonso, ma…”

Dello stesso avviso, ovviamente, il fidanzato Gianmaria: “Stimo Alfonso, ma ci sono cose che vanno condivise con altre persone, con la famiglia”, ha detto il ragazzo. Alfonso Signorini, dal canto suo, nel corso della celebrazione del battesimo aveva spiegato i motivi che lo avevano spinto a dire sì.

“Questa è la dimostrazione che non solo il Grande Fratello è vero, al contrario di tutto quello che dicono che è tutto scritto, perché questa è vita vera. Clizia ha dovuto affrontare non poche difficoltà […] e quindi sono contento perché questo bambino è anche un po’ mio, spero di poterlo aiutare ed essere una guida per lui”.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sposano?/ Lui la invita a Sorrento…

© RIPRODUZIONE RISERVATA