Calenda vs Renzi-Zingaretti: “Pd è finito”/ “Matteo non discute con nessuno da mesi”

Il Pd è una polveriera. Anzi, è «finito» secondo uno degli esponenti più autorevoli anche se tra gli ultimi entrati (si è iscritto dopo la sconfitta alle urne nelle Elezioni Politiche 2018): Carlo Calenda ha spiegato senza mezzi termini stamattina in una intervista a “Circo Massimo” su Radio Capital che i dem si stanno andando a schiantare contro un muro dopo la presentazione della crisi di Governo avanzata da Matteo Salvini. «Il Pd è finito. Dopodiché può decidere di andare oltre sé stesso, rilanciarsi, ricostruirsi in qualcosa di diverso. Ci sono due Pd: uno ha i gruppi parlamentari e un altro ha il partito. Nell’ultima direzione ho proposto di creare una segreteria politica in cui la gente si guarda in faccia e prende una decisione comune. I primi a non volerlo sono stati i renziani. Renzi non si siede con nessuno, non prende la telefonata di nessuno e non discute con nessuno. Questa è la verità», spiega l’ex Ministro del Mise, leader di Fronte Repubblicano. Dopo la richiesta di Renzi di formare un Governo di transizione con M5s e possibili fuoriusciti di Forza Italia, Zingaretti ha tentennato da un lato smentendo tale opzione «mai con Di Maio», dall’altro però aprendo a possibili dietrofront «restiamo uniti». In mezzo il Pd resta in aperta frattura, con due “gruppi” sostanziali che vedono in Renzi in Parlamento e Zingaretti nella Segreteria le due “teste” pensanti e operative.

PD IN FRANTUMI: L’APPELLO DI CALENDA A RENZI E ZINGARETTI

Secondo Calenda il Governo istituzionale proposto da Renzi si farà con Pd e M5s assieme: «perché l’impulso all’autopreservazione del ceto politico è gigantesco: questo però non vuol dire che non si lotterà fino alla fine. Io cercherò di costruire un fronte repubblicano, come sto dicendo da mesi, ma insieme al Pd. Si può anestetizzare questa ferita solo rilanciando un grande progetto politico che al momento anche Zingaretti mi sembra non stia lanciando». L’ira di Calenda contro Renzi e il Segretario è servita e spiega bene i retroscena usciti sui giornali in questi giorni: «Siamo riusciti a far titolare ai giornali ‘crisi del Pd‘ invece di ‘crisi di governo’. Il tutto grazie a una proposta surreale», ovvero proprio la proposta di Renzi. «Dovremmo votare con M5S un governo istituzionale che dura sei mesi per poi dare a Salvini il 60% e terremotare il Pd… non ne capisco la logica. Lo capisco dal punto di vista di @matteorenzi che ha bisogno di più tempo per fare il suo partito», attacca ancora Calenda che offre così un elemento in più per capire la mossa renziana di prolungare questa Legislatura e non andare invece subito alle urne. Infine, ancora Calenda sentenzia «Zingaretti dovrebbe avere il coraggio di organizzare un fronte unitario. Se non lo farà, il Pd scenderà al 15% e poi ci sarà una sinistra frammentata».

