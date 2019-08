Crisi Governo, Renzi apre al M5s: “No elezioni ora”/ Salvini: “Potere della poltrona”

Crisi Governo, aggiornamenti di ora in ora dopo la rottura definitiva tra Lega e Movimento 5 Stelle. Nonostante le smentite di ieri, Matteo Renzi e il M5s sono sempre più vicini: entrambi non vogliono tornare alle urne subito a differenza di Matteo Salvini, che spinge per elezioni anticipate il più presto possibile. Attaccato anche da Beppe Grillo, il segretario federale della Lega ha affermato ai microfoni di Repubblica che «un nuovo esecutivo Pd-M5s sarebbe un film dell’orrore: è il potere della poltrona. Solo e unicamente questo. Ditemi una cosa su cui sono d’accordo Renzi e Di Maio», ma attenzione alle parole dell’ex premier di Rignano. Intervistato dal Corriere della Sera, Renzi ha spiegato: «Andremo in Senato e ci confronteremo. E qui è in gioco l’Italia, non le correnti dei partiti. Chiederò di parlare e dirò che votare subito è folle per tre motivi», citando la priorità di evitare l’aumento dell’Iva, le situazioni di Salvini e Conte, nonchè il taglio dei parlamentari da votare.

CRISI GOVERNO, INTESA RENZI-M5S? LE PAROLE DELLA LOMBARDI

«Si può votare anche prima di fine ottobre. E poi, se le elezioni danno un risultato chiaro, noi la Manovra ce l’abbiamo già pronta in testa», ha evidenziato Matteo Salvini ai microfoni di Repubblica, ma si moltiplicano le voci su un asse tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Antonio Fanna parla di un Governo Fico-M5s con l’appoggio di Pd e FI, mentre la grillina Roberta Lombardi si spinge anche oltre: «Possibile un governo istituzionale a partire dal taglio dei parlamentari? Sì. Per fare, dopo quella riforma, la legge elettorale. Quando c’è la volontà politica ci vuole pochissimo tempo. Poi una manovra che sterilizzi le clausole di salvaguardia e metta il Paese al riparo dai mercati». No al voto, ma sì ad un accordo con Pd, Leu e con l’appoggio esterno di Forza Italia, con la Lombardi che ha ricordato anche il secco no a Bersani del 2013: «Eravamo molto più schizzinosi».

