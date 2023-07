Calendario campionato basket Serie A 2023-2024/ Al via l’1 ottobre si chiude il 5 maggio

E’ stato reso noto il calendario per il prossimo campionato di basket Serie A 2023-2024. La Lega Basket ha pubblicato sul proprio sito tutte le giornate del torneo che prevede un calendario asimmetrico, quindi con girone di ritorno diverso da quello di andata, di modo da garantire maggiore dinamicità alla stagione. Il nuovo campionato di basket Serie A scatterà il prossimo 1 ottobre dopo che si giocherà la Supercoppa italiana nel weekend 23-24 settembre. L’ultimo turno della regular season è invece il programma il 5 maggio del 2024. Fra le sfide principali la gara del 10 dicembre, undicesima giornata, riedizione della finale scudetto tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna, match in scena presso il Forum di Milano, mentre il ritorno si disputerà alla Segafredo Arena il 10 marzo 2024, 22esima giornata.

I trenta volte campioni d’Italia, detentori del titolo, esordiranno in casa contro la NutriBullet Treviso, mentre la Virtus Bologna se la vedrà in trasferta con Givova Scafati Basket. Per le due neopromosse, Estra Pistoia e Vanoli Cremona, esordio fuori casa: la prima a Varese, la seconda a Trento. Nella prima giornata del campionato di basket Serie A 2023-2024 sono previsti due posticipi il mercoledì 4 ottobre, leggasi Happy Casa Brindisi – UNAHOTELS Reggio Emilia e Openjobmetis Varese – Estra Pistoia, tenendo conto che la compagine pugliese e lombarda saranno impegnate nella qualificazione di Basketball Champions League, in programma dal 25 settembre al 1° ottobre.

CAMPIONATO BASKET SERIE A 2023-2024: IL CALENDARIO COMPLETO E LE GARE DI NATALE

A Natale spazio a due turni, il 23 dicembre, con un posticipo magico la vigilia di Natale fra Armani e Cremona, nonché il 30 dicembre. Le date dei playoff, invece, verranno ufficializzate a seconda della presenza o meno delle squadre italiane nelle fasi finali dei tornei europei per club, ma in ogni caso la fase conclusiva del torneo resterà con la stessa formula di sempre, quindi quarti e semifinali al meglio delle 5, mentre cambierà il format delle Finals che non sarà più al meglio delle 7 ma sempre al meglio delle 5. Qui il link per scaricare il calendario completo del campionato di basket Serie A 2023-2024.

