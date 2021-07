Calendario esodo estivo 2021/ Previsioni traffico: fine settimana da bollino rosso

Siamo nel cuore dell’estate e sono in tanti coloro che, nonostante tutte le precauzioni del periodo, hanno deciso di organizzare le proprie vacanze. I prossimi giorni saranno all’insegna del tradizionale esodo estivo 2021 che, secondo le previsioni del traffico, prevedranno diverse giornate da bollino rosso e nero. Ma qual è la situazione della viabilità per i prossimi giorni? Stando a quanto riferisce il portale Investireoggi.it, pare proprio che il prossimo fine settimana di sabato 17 e domenica 18 luglio sarà da segnare in calendario tra le date da bollino rosso. Le maggiori criticità sono previste come sempre durante l’intera giornata di sabato e la mattina di domenica.

Durante questi due giorni è inoltre previsto anche il divieto di circolazione ai veicoli superiori alle 7,5 tonnellate nella fascia oraria 8-16 di sabato e 7-22 di domenica. tra le altre date da bollino rosso anche quelle del 24 e 25 luglio, altro weekend che vedrà molti italiani ancora in viaggio verso le principali mete turistiche in vista delle agognate vacanze estive. In questo caso però, secondo le previsioni di viabilità il bollino rosso sarà solo nella mattina di sabato mentre diventerà giallo nel pomeriggio mentre continuerà ad essere rosso per tutta la giornata di domenica.

CALENDARIO ESODO ESTIVO 2021: LE GIORNATE DA BOLLINO ROSSO

Le criticità sul fronte del calendario legato all’esodo estivo 2021, proseguiranno anche nell’ultimo fine settimana di luglio, quando sarà coinvolta anche la giornata di venerdì 30 luglio con bollino rosso sin dal pomeriggio. Stesso colore anche nella giornata di sabato 31 e domenica 1 agosto, due giorni in cui resterà valido il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Sebbene sia al momento solo una mera ipotesi, non è escluso un esodo estivo di massa a partire dal primo weekend di agosto, quando il calendario si tingerà di nero, soprattutto nella giornata di venerdì 6 agosto. Stesso discorso per giovedì 12, in prossimità della festività di Ferragosto a partire dalla quale torneranno i bollini rossi che caratterizzeranno l’inizio del controesodo estivo con l’avvio dei primi rientri dalle vacanze che proseguiranno per tutto il mese prossimo.

