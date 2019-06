Calendario Formula 1/ GP Francia 2019 Le Castellet: gli orari di prove e gara

Il calendario della Formula 1, dopo il Gran Premio del Canada disputato settimana scorsa a Montreal, prevede come prossimo appuntamento il Gran Premio di Francia che è in programma domenica 23 giugno sul circuito di Le Castellet, lo storico Paul Ricard che è tornato a fare parte del calendario del Mondiale di Formula 1 dopo moltissimi anni di assenza. Per un lungo decennio la Formula 1 era stata completamente assente dalla Francia, dove si era corso per l’ultima volta nel 2008 a Magny Cours: lacuna colmata un anno fa, adesso Le Castellet è tornato presenza fissa nel calendario del Circus. Finora la Mercedes ha vinto sette gare su sette, anche se a Montreal con un verdetto assai discusso: Lewis Hamilton – vincitore in Francia nella scorsa stagione – è il grande favorito per il Mondiale Piloti, il Costruttori addirittura sembra già ipotecato da Stoccarda, ma i tifosi della Ferrari sperano almeno che la Rossa confermi i progressi già mostrati in Canada.

CALENDARIO FORMULA 1: GLI ORARI DEL GP FRANCIA 2019

Detto tutto questo, andiamo ora a fornire tutti gli orari degli appuntamenti che vivremo fra una settimana. La prima annotazione da fare è che naturalmente non ci saranno problemi di fuso orario fra l’Italia e la vicina Francia come invece era stato con Montreal, dunque tutti gli eventi in calendario per il Gp Francia 2019 di Formula 1 si disputeranno negli orari classici di tutti i Gran Premi europei. Si partirà venerdì 21 giugno con le prime due sessioni di prove libere: la FP1 sarà alle ore 11.00, la FP2 invece alle ore 15.00. Tutto secondo tradizione anche nella giornata di sabato 22 giugno, che comincerà naturalmente con le terze prove libere FP3 alle ore 12.00, poi le qualifiche prenderanno il via alle ore 15.00. L’appuntamento più importante del fine settimana, cioè la partenza della gara domenica 23 giugno, avrà luogo invece quando i semafori del Gran Premio di Francia si spegneranno, cioè alle ore 15.10, per dare il via ai 53 giri della gara di Le Castellet, dove ogni tornata misura 5,842 km per un totale di 309,69 km.

