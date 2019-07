Calendario Motogp/ GP Repubblica Ceca 2019 Brno: gli orari di prove e gara

Settimana di pausa per il Motomondiale, ma gli appassionati non devono temere perchè il Calendario della Motogp, già per il prossimo weekend del 2-3 e 4 agosto ci proporrà il Gran Premio della Repubblica Ceca, una delle tappe più bollenti del Mondiale della Motogp. Non ci resta quindi che sopportare con pazienza questa domenica senza le due ruote: di fatto però il digiuno dura da tanto visto che l’ultima gara ad essere stata disputata, secondo il calendario della Motogp è quella del Sachsenring, andata in scena solo lo scorso 7 luglio e che ha visto l’ennesimo grande trionfo di Marc Marquez, campione iridato e attuale leader della classifica del mondiale piloti. Insomma sono questi gli ultimi giorni di riposo per i nostri beniamini del Motomondiale: non scordiamo infatti che secondo il calendario della Motogp questa sarà l’ultima lunga pausa e che dopo il Gp della Repubblica Ceca di Brno, il Motomondiale non ci abbandonerà fino al Gp di Valencia, ultimo atto della stagione (17 novembre 2019).

CALENDARIO MOTOGP: GLI ORARI DEL GP DELLA REPUBBLICA CECA 2019

In attesa quindi di vivere di prima persona il Gp della Repubblica Ceca 2019, prossimo impegno del Calendario della Motogp, atteso solo il prossimo fine settimana, pare giusto prepararci ricordando tutti gli orari del banco di prova a Brno. La prima annotazione per tutti gli appassionati è che chiaramente gli orari saranno i classici di ogni appuntamento sul continente e che pure non vi saranno problemi nella gestione del fuso orario. Come al solito quindi il calendario della Motogp per il Gp della Repubblica Ceca inizierà di venerdì e per la precisione di 2 agosto con le prime sessioni delle prove libere. Prima tappa sarà a Brno con la Fp1 che avrà inizio alle ore 9.55 e chiuderà alle ore 10.40: la Fp2 invece avrà luogo dalle ore 14.10 alle ore 14.55 quando sventolerà la bandiera a scacchi. Nessuna novità anche nel programma del sabato, dove la Motogp sarà in pista già alle ore 9.55 e fino alle ore 10.40 per la Fp3: a seguire la Fp4 dalle ore 13.30 alle 14,00. I riflettori poi si accenderanno stelle qualifiche, divise in due sessioni, con la Q1 (14.10-14.25) e la Q2 (14.35-14.50) messe in calendario della Motogp. Giorno clou del Gp della Repubblica Ceca domenica: alle ore 9.40 e fino alle 10 si svolgerà il warm up, mentre alle ore 14.00 si spegneranno i semafori per la gara.

