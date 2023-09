Calendario Pirelli 2024 ambientato in Ghana/ Protagonisti Naomi Campbell, Idris Elba, Marcel Desailly…

Calendario Pirelli 2024: la location è il Ghana

Immancabile come ogni anno, anche il 2024 avrà il Calendario Pirelli che sarà disponibile dal prossimo autunno e che porterà il pubblico nella terra magica del Ghana. Il titolo del Calendario Pirelli 2024 è “Timeless” ed è stato realizzato dal visual artist Prince Gyasi, fotografo che riesce a cogliere l’anima dei soggetti che scelgono di affidarsi a lui e che scattò la sua prima foto quando aveva solo 16 anni. Nelle foto del calendario Pirelli 2024 di cui sono protagonisti tanti nomi famosi di diversi campi, a parlare sono proprie le immagini come confermano gli scatti del backstage.

“Non cerchiamo la fama o il successo. Sfidiamo coloro che dicono che siamo troppo vecchi, troppo giovani, troppo differenti, che siamo troppo o non siamo abbastanza. Non rompiamo il soffitto, togliamo il tetto. Fermiamo l’orologio del tempo, perché il tempo non è un viaggio solitario dalla vita alla morte, bensì un circolo di ispirazione, passato da generazione a generazione”, il messaggio di Prince Gyasi come riporta La Repubblica.

I protagonisti del Calendario Pirelli 2024

Nel backstage del Calendario Pirelli 2024 spicca l’immagine statuaria di Naomi Campbell che, bellissima, è una delle protagoniste delle foto scattate da Prince Gyasi. La top model, però, non è il solo nome conosciuto a livello internazionale. Con lei, infatti, ci sono anche l’attrice Angela Bassett, Margot Lee Shetterly, Amanda Gorman, Naomi Campbell (nella foto), Jeymes Samuel, Idris Elba, Sua Maestà Otumfuo Osei Tutu II e il suo 25esimo anniversario da sovrano del regno di Ashanti, è il primo monarca a posare per The Cal e poi Teyana Taylor, Amoako Boafo, Marcel Desailly e Tiwa Savage.

Il video del backstage pubblicato dalla pagina Instagram ufficiale Pirelli mette in evidenza tutta l’amore del visual artist ghanse per la sua Africa, capace di conquistare il cuore di chiunque.













