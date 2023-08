Calendario Serie A 1^ giornata/ Date e orari di tutte le partite (19-20-21 agosto 2023)

CALENDARIO SERIE A 1^ GIORNATA: QUANDO SI GIOCA?

Comincia un nuovo campionato, quindi la curiosità di tifosi e appassionati è per il calendario Serie A della 1^ giornata, con le date e gli orari di tutte le dieci partite del primo turno di questa nuova avventura in compagnia della Serie A 2023-2024. Innanzitutto dobbiamo annotare che per le prime tre giornate del campionato di Serie A il calendario seguirà quello che possiamo definire come il format estivo, cioè con tutte le partite che si disputeranno in orari fra il tardo pomeriggio e la prima serata, come ormai è tradizione da qualche stagione.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A/ Dritte: ecco gli squalificati da evitare nella 1^ giornata (19-20 agosto 2023)

Non si giocherà mai prima delle ore 18.30 e oggi, sabato 19 agosto 2023, l’onore di aprire il calendario di Serie A della 1^ giornata spetterà a Empoli Verona e Frosinone Napoli, con i campioni d’Italia in carica che saranno quindi di scena allo stadio Benito Stirpe contro una delle tre neopromosse dalla Serie B. In totale oggi avremo quattro partite, le altre due saranno alle ore 20.45, cioè Genoa Fiorentina a Marassi (il Grifone è un’altra neopromossa) e l’intrigante derby lombardo Inter Monza a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Dybala e Pellegrini squalificati di spicco (1^ giornata, 19-20 agosto 2023)

CALENDARIO SERIE A 1^ GIORNATA: TUTTE LE PARTITE

Proseguiamo dunque la presentazione del calendario Serie A 1^ giornata con le quattro partite di domani, domenica 20 agosto 2023, che avranno esattamente la stessa collocazione oraria degli incontri di oggi. Alle ore 18.30 le emozioni saranno immediatamente garantite grazie a due incontri intriganti quali Roma Salernitana e Sassuolo Atalanta, mentre altre big scenderanno in campo alle ore 20.45, quando saranno in programma Lecce Lazio e Udinese Juventus.

Infine, nelle stesse fasce orarie ma con una sola partita per volta avremo anche due posticipi lunedì 21 agosto 2023 per completare il calendario Serie A della 1^ giornata. Ecco allora che il primo dei due appuntamenti sarà alle ore 18.30 con Torino Cagliari che segnerà il ritorno dei sardi nel massimo campionato, infine la chiusura sarà con un match di grande blasone, perché alle ore 20.45 ci attenderà Bologna Milan.

PRONOSTICI SERIE A/ 1^ giornata: previsioni e quote, tutto scontato a Frosinone? (19-20 agosto 2023)

CALENDARIO SERIE A 1^ GIORNATA

Sabato 19 agosto

Ore 18.30

Empoli Verona

Frosinone Napoli

Ore 20.45

Genoa Fiorentina

Inter Monza

Domenica 20 agosto

Ore 18.30

Roma Salernitana

Sassuolo Atalanta

Ore 20.45

Lecce Lazio

Udinese Juventus

Lunedì 21 agosto

Ore 18.30

Torino Cagliari

Ore 20.45

Bologna Milan











© RIPRODUZIONE RISERVATA