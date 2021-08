California, Rai 3/ Il cinema western protagonista nel pomeriggio della tv di Stato

California sarà trasmesso da Rai 3 nel daytime di oggi, 7 agosto 2021, a partire dalle ore 15.00. Vedremo in onda un film western del 1977 distribuito da Capitol Martino – Avo Film per la regia di Michele Lupo, conosciuto per aver diretto diversi film con Bud Spencer come: – Lo chiamavano Bulldozer, Bomber, Occhio alla penna, Chissà perché capitano tutte a me, Uno sceriffo extraterrestre … poco extra e molto terrestre -. Nel cast troviamo William Berger e Giuliano Gemma diretto di nuovo da Michele Lupo nel film – Amico stammi lontano almeno un palmo -.

Attrazione mortale, Rete 4/ Alta tensione per la rete rosa di Mediaset

L’attore romano in 49 anni di carriera ha al suo attivo 75 film, la maggior parte genere western, la sua passione. Nel 1977 vince il Premio di Donatello per – Il deserto dei tartari – nel 2008 gli viene consegnato il Nastro d’Argento alla carriera. Ottiene due nomination ai Nastri d’Argento, nel 1977 come migliore attore non protagonista per – Il deserto dei tartari – e nel 2008 come migliore attore non protagonista per – Speriamo che sia femmina -.

Amore a mille miglia, Canale 5/ Pronti per un pomeriggio strappalacrime?

California, la trama del film

Leggiamo la trama di California. Dopo molte battaglie il generale Lee si arrende e con lui ha fine la guerra di Secessione. Alcuni ex prigionieri sudisti sporchi e denutriti vivono sotto la dittatura dei vincitori, tra questi ci sono California e il suo amico Willy Preston. I due si mettono in viaggio per raggiungere i loro paesi di origine e ricongiungersi con le proprie famiglie, ma durante lo spostamento rubano un cavallo, tre nordisti per punirli del furto li assalgono a colpi di fucile e durante lo scontro Willy rimane ucciso. California dispiaciuto della morte dell’amico, rinuncia a tornare in Georgia e va a casa dei genitori di Willy per comunicargli la morte del loro figlio e consegnarli la medaglia al valore.

Anna dei mille giorni/ Su Rete 4 il film con Irene Papas (oggi, 6 agosto 2021)

L’accoglienza nei suoi confronti è gratificante, tanto da decidere di restare a vivere con la famiglia Preston che l’accoglie nella sua casa come un figlio entrando subito nel cuore di Helen. Un giorno una banda di criminali mascherati da cacciatori di taglie, per sfuggire all’esercito nordista che gli dà la caccia, rapisce Helen. California si mette sulle tracce dei briganti e li uccide, poi facendo finta di voler stringere un accordo di alleanza con il capo della banda, si fa condurre al rifugio dove tiene sequestrata Helen, che nel frattempo ha costretto a prostituirsi e lo ammazza, liberando la ragazza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA