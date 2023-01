California, sparatoria a Monterey Park durante Capodanno cinese/ “Feriti e morti…”

Paura in California durante la festa del Capodanno cinese. Diverse persone sono state uccise in una sparatoria a Monterey Park, in California, proprio mentre erano in corso le celebrazioni del capodanno lunare. Decine di migliaia di persone si erano radunate nel pomeriggio in occasione di un festival di due giorni, considerato uno dei più grandi della zona. Stando a quanto riportato dal Los Angeles Times, la sparatoria si è verificata poco dopo le 22:00. Un testimone ha riferito di aver visto una persona in barella sul luogo della sparatoria e un’altra con una benda sul braccio. Ci sarebbero diversi feriti trasportati in diversi ospedali della zona.

Biden, sequestrati nuovi documenti riservati/ Perquisizione a casa del presidente

Al momento non è chiaro se siano stati effettuati già degli arresti. Una fonte delle forze dell’ordine avrebbe confermato al quotidiano americano sopracitato che ci sarebbero anche diverse vittime mortali. Comunque, sono pochi i dettagli al momento disponibili, tra cui il numero delle persone colpite. Ma le comunicazioni interne della polizia riferiscono che ci sono alcuni morti. Infatti, una fonte delle forze dell’ordine ha detto che il numero di vittime ammonta a più di una dozzina di persone.

Cia, il ruolo "segreto" nella guerra in Ucraina/ "Quell'incontro a Mosca nel 2021…"

SPARATORIA IN CALIFORNIA: IL RACCONTO DEI TESTIMONI

Seung Won Choi, proprietario di un ristorante di di pesce di fronte al luogo in cui è avvenuta la sparatoria su Garvey Avenue, ha raccontato che tre persone si sono precipitate nel suo ristorante e gli hanno detto di chiudere la porta, perché volevano barricarsi dentro. Hanno riferito che c’era un uomo con una pistola semiautomatica nella zona. L’uomo che ha sparato, hanno detto, aveva con sé diverse munizioni e, una volta esaurite, ha ricaricato. Inoltre, ha detto di ritenere che la sparatoria sia avvenuta in un locale da ballo della zona. Un 27enne, che non ha voluto fornire la sua identità e che vive vicino al luogo della sparatoria in California, ha sentito circa 4 o 5 colpi di pistola. Poi ha sentito le volanti della polizia “sfrecciare” per la strada. I video diffusi sui social media hanno mostrato le unità della polizia e dei vigili del fuoco che si sono avvicendate in un’area di Garvey Avenue, a Monterey Park, per curare le vittime. «I nostri cuori vanno a coloro che hanno perso i loro cari questa notte nella nostra città vicina, Monterey Park, dove si è appena verificata una sparatoria di massa», ha twittato il city controller Kenneth Mejia, il primo asiatico-americano a ricoprire una carica a livello cittadino a Los Angeles.

Monica Lewinsky: "Cosa ho imparato 25 anni dopo lo scandalo con Clinton"/ "Hillary…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA