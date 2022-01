Calisto Tanzi è morto/ Ex patron Parmalat e Parma Calcio aveva 83 anni

Calisto Tanzi è morto. L’ex patron della Parmalat ed ex proprietario del Parma Calcio, oggi in Serie B, si è spento all’età di 83 anni e le cause del suo decesso non sono ancora state rese note (pare soffrisse di problemi cardiaci, ndr). A livello sportivo, Tanzi fu protagonista di un’autentica favola alla guida del club ducale, che acquistò da neopromosso e che condusse sino alla conquista della Coppa delle Coppe contro l’Anversa nella gloriosa notte di Wembley nel 1993, oltre che di due Coppe Uefa (1995 e 1999), di una Supercoppa Europea (1993) e di tre Coppe Italia.

In chiave imprenditoriale, invece, il suo nome è purtroppo legato al maxi-crac della Parmalat nel 2003. Il 22 dicembre di quell’anno, Calisto Tanzi fu iscritto nel registro degli indagati e arrestato cinque giorni dopo. Tornò in libertà il 27 settembre 2004, dopo 275 giorni trascorsi tra la prigione e gli arresti domiciliari, ma venne rinviato a giudizio con diversi capi di accusa, rimediando una condanna da parte del Tribunale di Milano nel 2008 a dieci anni di carcere per aggiotaggio, pena confermata dalla Corte d’Appello meneghina e ridotta a otto anni e un mese per prescrizione del reato dalla Cassazione nel 2011.

CALISTO TANZI È MORTO: EBBE PROBLEMI DI SALUTE GIÀ ANNI FA

A seguito di tale verdetto, Calisto Tanzi venne arrestato dalla Guardia di Finanza e portato nel carcere di Parma, dove, dopo due anni circa, le sue condizioni di salute si aggravarono e gli furono concessi gli arresti domiciliari in ospedale. Come ricorda nel suo approfondimento sulla vicenda Parmalat “Parma Today”, il processo per bancarotta fraudolenta, quello principale, si concluse il 9 dicembre 2010 con la condanna a 18 anni di reclusione, ma “il 23 aprile 2012 la Corte d’Appello di Bologna condannò Tanzi alla pena di 17 anni e 10 mesi di reclusione e il 7 marzo 2014 la Corte di Cassazione confermò sostanzialmente la sentenza d’appello, salvo lievi riduzioni di pena collegate allo scattare della prescrizione per il reato di associazione per delinquere: in particolare, per Tanzi la condanna definitiva fu dunque di 17 anni e 5 mesi di reclusione, da sommare alle ulteriori condanne subite”.

Infine, nel 2011 il Tribunale di Parma condannò Tanzi alla pena di 9 anni e 2 mesi di reclusione per il processo relativo al crac di Parmatour, holding di tour operator del gruppo di Collecchio.



