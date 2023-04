Cambiamento climatico, Earth Day 2023/ Origine e numeri su “salute” del pianeta

Anche quest’anno, in cui tanto si è parlato di cambiamento climatico, è arrivato il 22 aprile. In Italia è nota come la Giornata della Terra, nel mondo come Earth Day. Non cambia la “mission”: celebrare l’ambiente e la salvaguardia del pianeta. Il 22 aprile di ogni anno, infatti, un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera, si tiene questa ricorrenza nata dalla pubblicazione, nel 1962, del libro manifesto ambientalista della biologa statunitense Rachel Carson, “Primavera silenziosa”. Infatti, in una conferenza Unesco l’attivista per la pace John McConnell proposte di istituire una giornata per onorare la Terra e il concetto di pace e la prima edizione si è tenuta nel 1970. Earth Day 2023, come dalle sue origini, è un avvenimento educativo e informativo, infatti rappresenta una occasione importante per approfondire e valutare le problematiche del cambiamento climatico del pianeta e insistere per soluzioni che permettano di eliminare gli effetti negativi.

Col passare degli anni, la Giornata della Terra è diventata anche un’occasione di confronto tra i leader mondiali per adottare strategie comuni e misure concrete per una drastica riduzione delle emissioni del gas serra, come accaduto nel 2021 quando il presidente Usa Joe Biden ha convocato un vertice speciale per coordinare la lotta al cambiamento climatico. Earth Day 2023 non fa eccezione, vista anche l’attenzione sempre più crescente sul tema.

EARTH DAY 2023, CAMBIAMENTO CLIMATICO: EVENTI E GENESI NOME

Numerose le iniziative in tutto il mondo, ma anche in Italia per l’Earth Day 2023 che sensibilizzino sul cambiamento climatico. Ad esempio, dal 21 al 25 aprile alla Terrazza del Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese a Roma c’è il “Villaggio per la Terra“, format ideato da Earth Day Italia e realizzato in collaborazione con il Movimento dei Focolari di Roma, con un programma di eventi tra ambiente, sport, spettacolo e cultura e uno spazio dedicato ai più piccoli con laboratori ludici e didattici. Earth Day 2023 include, infatti, una serie di eventi coordinati a livello mondiale, coinvolgendo circa un miliardo di persone distribuite tra gli oltre 192 paesi che aderiscono all’iniziativa che si è originata negli Stati Uniti. La genesi del nome della giornata che – ora più che mai – viene ufficiosamente dedicata al cambiamento climatico è curiosa, in quanto nacque per caso grazie al contributo di Julien Koenig, pubblicitario reso famoso dalla campagna per Volkswagen “Think Small”, riconosciuta da Advertising Age come «la più grande campagna pubblicitaria del ventesimo secolo». Fece diverse proposte, da E Day a Enviroment Day, passando per Ecology Day ed Earth Day. La scelta è ricaduta su quest’ultimo.

EARTH DAY 2023, CAMBIAMENTO CLIMATICO: TEMPERATURA IN AUMENTO

In occasione dell’Earth Day 2023, Info Data del Sole 24 Ore ha proposto il trend del cambiamento climatico della temperatura del nostro pianeta registrata sulla superficie, basandosi sui dati forniti dalla Nasa, che riportano le osservazioni climatiche dal 1880 al 2022. Nel grafico viene mostrato lo scostamento registrato ogni anno rispetto al periodo preso come riferimento nel trentennio 1951-1980, espresso in gradi centigradi. Ebbene, nella Giornata della Terra 2023 appare evidente dalle curve annuali e da quelle su base decennale che la differenza rispetto al valore soglia ha registrato un’evoluzione a senso unico sempre in crescita. La curva ha poi visto un’ascesa mediamente costante che è arrivata a toccare la vetta di +1,02°C in due occasioni a distanza di quattro anni, l’ultima delle quali nel 2020. Il dato del cambiamento climatico è preoccupante, ma d’altra parte negli ultimi due anni si sono registrati valori più bassi di quasi due decimi di grado rispetto agli ultimi due picchi, come il +0,89°C dello scorso anno ed il +0,85°C del 2021.

