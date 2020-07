Cambiare per amore/ Su Canale 5 il film con Ambyr Childers (oggi, 15 luglio)

Cambiare per amore va in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d’America la casa cinematografica Larry Levinson production con regia curata da W. D. Hogan, il soggetto e la sceneggiatura scritti da Alex Greenfield, Victoria Rose e Emily Lawrence. Il montaggio è stato realizzato da Leo Leung Chan e Tarek Karkoutly, le musiche della colonna sonora sono di Stephen Graziano e nel cast figurano Ambyr Childers, Keegan Allen, Jim O’Heir, Romy Rosemont, Walter Perez e Patty McCormack.

Cambiare per amore, la trama del film

Ecco la trama di Cambiare per amore. Una giovane e bella interior design vive da qualche anno a New York dopo aver deciso di lasciare la propria città di Natale per inseguire il suo sogno professionale. Tuttavia le cose non sono andate e non stanno andando nel verso sperato in ragione di un talento non eccezionale per questo genere di attività e soprattutto per un settore incredibilmente in crisi dopo quanto avvenuto negli ultimi anni a livello internazionale. La donna in particolare dopo aver perso il proprio posto di lavoro ha deciso di lasciare la grande mela e ritornare nella cittadina natale per aiutare suo padre e soprattutto festeggiare il venticinquesimo anniversario della creazione dell’azienda di famiglia che si occupa di traslochi. Il suo ritorno alle origini però è caratterizzato da moltissime novità che riguardano soprattutto l’azienda di famiglia ormai al tracollo finanziario tant’è che il padre ha deciso di rivolgersi ad un esperto del settore di nome Scott.

Questi stai aiutando la ditta di traslochi nel rialzarsi dal punto di vista finanziario dopo un periodo veramente molto difficile e burrascoso. Tra la figlia del titolare e questo esperto di marketing i primi approcci non sono certamente dei migliori con i due che si troveranno in diverse occasioni in contrasto sia per quanto riguarda le idee che per quanto concerne l’atteggiamento. Tuttavia dopo qualche giorno di schermaglia la loro convivenza forzata permette sia all’uno che all’altra di comprendere e soprattutto apprezzare le rispettive caratteristiche. I due hanno l’occasione di conoscersi in maniera sempre più approfondita il che permetterà di instaurare un certo feeling anche soprattutto per quanto riguarda l’aspetto sentimentale. Non passeranno tanti giorni prima che tra i due scoppi la classica scintilla e si possano scambiare il loro primo bacio. Tutto sembra essere destinato ad una bellissima relazione amorosa duratura nel tempo se non fosse per il fatto che da New York arriva una nuova proposta di lavoro come interior design. A questo punto lei deve capire e soprattutto decidere se continuare ad accarezzare il proprio sogno professionale oppure rimanere nella sua cittadina natale e godersi questo nuovo amore che potrebbe renderla finalmente felice.

