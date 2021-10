Cambio ora solare 2021 da ora legale/ Lancette indietro: si dorme di più ma meno luce

Cambio ora 2021, torna l’ora solare: addio ora legale, a guadagnarci è il sonno…

E’ arrivato nuovamente il fatidico momento del cambio dell’ora, dobbiamo spostare le lencette dei nostri orologi: torna l’ora solare 2021! Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre, infatti, oltre a salutare il decimo mese dell’anno ci accingiamo anche a fare lo stesso con l’ora legale che ci ha accompagnati fino ad oggi. Le lancette si preparano a fare un giro all’indietro di 60 minuti e così dalle 3.00 si tornerà direttamente alle 2.00, recuperando quindi un’ora esatta. Una bella notizia per i dormiglioni che si ritroveranno così a godere di un’ora in più di sonno.

Terremoto oggi Rovigo M 2.2/ Ingv ultime notizie, trema anche la provincia di Messina

Poco male per chi potrà poltrire tranquillamente la domenica, più gradita come notizia per coloro che anche nel giorno festivo sono chiamati a scendere dal letto di buona lena per recarsi al lavoro. Ma cosa cambia in concreto? Oltre ai 60 minuti di sonno in più (ma questo varrà solo per il giorno del cambio), l’ora solare 2021 porterà come conseguenza diretta ad accorciare le giornate con minore luce dal momento che il buio arriverà prima. L’ora legale farà il suo ritorno nuovamente il 27 marzo 2022 quando tornerà ufficialmente in vigore.

Bollettino vaccini covid oggi 30 ottobre/ 44.7 mln di italiani immunizzati, 82.7%

Cambio ora solare 2021 da ora legale: benefici economici e non solo

Con l’arrivo del cambio dell’ora solare 2021, occhio agli orologi! Chi preferisce indossare i classici orologi da polso “analogici” o chi ama sentire in casa il rumore delle lancette che segnano il tempo che passa, dovrà ricordarsi magari già dalla sera prima di effettuare il cambio manuale, impostando direttamente l’orario giusto. Un consiglio che non sarà valido per tutti coloro appassionati di tecnologia che vedranno cambiare in automatico l’orario sui propri dispositivi elettronici in modo del tutto automatico.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 30 ottobre/ -2 ricoverati, positività 0.5%

In merito alla presunta abolizione del cambio dell’ora, in Italia il dibattito resta aperto dal momento che non è ancora stata presa una decisione definitiva. Tuttavia il nostro Paese sembra propendere per l’alternanza del cambio dell’ora per motivi prettamente economici, ovvero un risparmio energetico non indifferente che si nota soprattutto in bolletta. Stando ai dati rilasciati da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale dei flussi di energia elettrica – e ripresi da SkyTg24 – dal 2004 al 2021, il minor consumo per l’Italia dovuto all’ora legale è stato di circa 10,5 miliardi di kWh. In termini economici si parla di circa 1,8 miliardi di euro! Nei mesi di ora legale 2021 iniziata lo scorso 28 marzo, il sistema elettrico italiano avrebbe beneficiato di minori consumi per 450 milioni di kWh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 170mila famiglie, ed un risparmio di 105 milioni di euro. Benefici anche sul piano ambientale con minori emissioni di CO2 nell’atmosfera nell’ultimo anno pari a 215mila tonnellate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA